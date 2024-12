WhatsApp: le funzioni meno conosciute per le chat di gruppo

Tutti usano WhatsApp costantemente nella loro vita e non solo per quanto concerne le chat singole. L’applicazione più utilizzata al mondo per inviare i messaggi e non solo è diventata famosa anche per le chat di gruppo, per cui esistono diverse funzionalità interessanti. Che si tratti di organizzare un pranzo con i colleghi, discutere con i compagni di scuola o gestire i messaggi infiniti della famiglia, quest’app ci accompagna ovunque. Ma non tutti conoscono le funzioni che possono semplificare la vita nei gruppi.

Strumenti utili per gli amministratori delle chat di gruppo su WhatsApp

Se siete gli amministratori di un gruppo, WhatsApp vi mette a disposizione diverse opzioni per tenere tutto sotto controllo:

Modifica impostazioni gruppo : potete decidere chi può cambiare il nome, la foto o la descrizione del gruppo. Questo aiuta a evitare modifiche non desiderate;

: potete decidere chi può cambiare il nome, la foto o la descrizione del gruppo. Questo aiuta a evitare modifiche non desiderate; Solo gli amministratori possono inviare messaggi : attivando questa opzione, si può ridurre il caos nei gruppi più numerosi, lasciando che solo gli amministratori mandino messaggi;

: attivando questa opzione, si può ridurre il caos nei gruppi più numerosi, lasciando che solo gli amministratori mandino messaggi; Controllo dei nuovi membri : potete approvare chiunque voglia entrare nel gruppo, così da evitare sorprese;

: potete approvare chiunque voglia entrare nel gruppo, così da evitare sorprese; Gestione amministratori: potete nominare altri amministratori o revocarne i privilegi, ma il creatore del gruppo resta intoccabile.

Funzioni per tutti i partecipanti

Anche se non siete amministratori, WhatsApp ha pensato a strumenti utili per rendere le chat di gruppo più ordinate:

Messaggi effimeri : potete far sì che i messaggi si cancellino automaticamente dopo 24 ore, 7 giorni o 90 giorni. Meno caos, più ordine;

: potete far sì che i messaggi si cancellino automaticamente dopo 24 ore, 7 giorni o 90 giorni. Meno caos, più ordine; Bloccare le chat : con questa funzione, potete nascondere una chat e accedervi solo tramite riconoscimento facciale o impronta digitale;

: con questa funzione, potete nascondere una chat e accedervi solo tramite riconoscimento facciale o impronta digitale; Condivisione della posizione : se dovete incontrare un gruppo di persone, potete condividere la vostra posizione in tempo reale. Addio ai classici “Dove sei?” ripetuti cento volte;

: se dovete incontrare un gruppo di persone, potete condividere la vostra posizione in tempo reale. Addio ai classici “Dove sei?” ripetuti cento volte; Sondaggi: sono perfetti per decidere insieme una data o una destinazione senza dover rileggere pagine di messaggi.

Queste funzioni sono pensate per rendere le chat di gruppo più gestibili e meno stressanti. La prossima volta che vi sentite sopraffatti dai messaggi, ricordatevi che WhatsApp ha già la soluzione.