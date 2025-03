WhatsApp, maggio 2025 si avvicina: questi smartphone non saranno più supportati

L’uso di WhatsApp ormai è fondamentale per tantissime persone in tutto il mondo. Basti pensare infatti che ad oggi coloro che usano la famosissima applicazione di messaggistica istantanea arrivano a oltre 2 miliardi in giro per i vari paesi. Questo dovrebbe già servire a far capire la portata di questo fenomeno, il quale è ad oggi di centrale importanza non solo per i semplici messaggi ma anche per le attività commerciali.

C’è una brutta notizia che però riguarda alcuni smartphone, più in particolare modelli appartenenti ad Apple: ci sono degli iPhone che non saranno più supportati da WhatsApp a partire dal prossimo mese di maggio di questo 2025. In breve, l’applicazione di Meta smetterà di funzionare su tre prodotti in particolare.

WhatsApp: ecco quali iPhone saranno esclusi dal supporto da maggio 2025

La notizia era già stata diramata diverse settimane fa ma ecco l’inesorabile promemoria: dal 5 maggio gli iPhone 5s, 6 e 6 Plus non saranno più compatibili con WhatsApp. In breve, gli utenti saranno tagliati praticamente fuori utilizzando questi dispositivi. La motivazione sta nella versione del sistema operativo, in quanto WhatsApp richiederà almeno iOS 15.1 per funzionare, versione che non potrà essere installata sugli smartphone in questione. Vista la loro data di lancio, che vede questi prodotti ufficializzati tra il 2013 e il 2014, il servizio di messaggistica ha scelto di dichiararli obsoleti.

Tale scelta da parte di WhatsApp è comprensibile dal momento che l’applicazione vuole essere performante al massimo. Questi iPhone dunque non riuscirebbero a supportare al meglio le novità introdotte ed è per tale motivo che verranno lasciati indietro. Nel caso in cui gli utenti volessero continuare ad utilizzare WhatsApp quindi saranno costretti ad un cambio. Per quanto riguarda il momento della dismissione ufficiale, arriverà una notifica proprio durante i prossimi giorni con un messaggio che avviserà gli utenti. Detto questo, fareste meglio a cercare un nuovo dispositivo da usare con WhatsApp.