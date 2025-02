WhatsApp: media effimeri anche sui dispositivi collegati, finalmente

WhatsApp sta lavorando a un nuovo miglioramento per chi utilizza i messaggi effimeri, rendendo la funzione più pratica per chi accede all’app da più dispositivi. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, l’ultima versione beta per Android (2.25.3.7) introduce la possibilità di aprire foto, video e note vocali effimere anche da dispositivi collegati all’account principale.

Si tratta dunque di un grande aggiornamento, qualcosa che gli utenti chiedevano a gran voce già da diverso tempo. È chiaro che al momento non tutti possono usufruirne.

Un passo avanti nella gestione multi-dispositivo

Come gli utenti ben sanno, tutti i contenuti che ad oggi vengono inviati con la possibilità di essere visualizzati solo una volta, non possono essere aperti su altri dispositivi collegati. Solo sullo smartphone principale infatti c’è questa possibilità ed è per tale motivo che arriva questo nuovo aggiornamento. È grazie a questo update che infatti il contenuto effimero sarà visibile su qualsiasi dispositivo collegato, eliminando la necessità di passare da un device all’altro per visualizzarlo.

Questa funzione era stata parzialmente introdotta nel 2023, quando WhatsApp aveva permesso di inviare messaggi effimeri da più dispositivi, senza però consentirne la visualizzazione su tutti. Ora il sistema diventa finalmente più coerente e accessibile.

WhatsApp al momento testa la funzione per Android, il rilascio sarà graduale

In questo momento gli unici utenti che possono avere un primo accesso alla nuova funzionalità di WhatsApp sono quelli che si sono iscritti al programma beta per Android. Solo lì infatti il colosso ha deciso di testare la nuova possibilità di vedere i media effimeri sui dispositivi collegati. Ora come ora sono solo pochi utenti a poter avere un primo approccio verso la feature ma a quanto pare ci sarà un rilascio graduale.

L’obiettivo di WhatsApp è quello di migliorare ancor di più la sincronizzazione tra i vari dispositivi chiaramente garantendo sempre lo stesso livello di privacy e sicurezza. Nel caso in cui i test dovessero proseguire per il meglio, la piattaforma diramerà l’aggiornamento anche in pianta stabile a tutti gli altri utenti.