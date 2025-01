WhatsApp, messaggi effimeri: risolto finalmente un bug fastidiosissimo

Vivere senza WhatsApp al giorno d’oggi sarebbe davvero complicato, in quanto la maggior parte dei rapporti vengono curati proprio tramite l’applicazione di messaggistica istantanea. Grazie alla sua sicurezza e alle sue funzionalità, questa garantisce lo snellimento di qualsiasi processo durante il giorno anche se talvolta compare qualche bug fastidioso. WhatsApp ha fatto sapere però di aver lanciato un aggiornamento in cui risolve una problematica legata ai messaggi effimeri, la quale stava disturbando particolarmente gli utenti iOS.

Il problema dei messaggi effimeri su WhatsApp

La vulnerabilità permetteva ai destinatari di accedere ai file effimeri anche dopo che erano stati visualizzati e chiusi nella chat. Il meccanismo era semplice: bastava andare su Impostazioni > Archiviazione e dati > Gestisci Spazio, selezionare il contatto che aveva inviato il media e ordinare i file per “Più recenti”. In questo modo, il file effimero appariva disponibile per ulteriori visualizzazioni, violando la sua natura temporanea.

Secondo l’utente Ramshath, che ha descritto l’exploit su Medium, Meta era a conoscenza del problema e ha lavorato per risolverlo. La correzione è stata implementata durante lo scorso weekend, probabilmente con un aggiornamento lato server. Il team di Android Police ha confermato che il bug era replicabile fino al 23 gennaio, ma ora non è più possibile accedere ai media effimeri dopo la loro visualizzazione.

Preoccupazioni sulla trasparenza

Sebbene il problema sia stato risolto in maniera abbastanza veloce e semplice, non è arrivata ancora una spiegazione ufficiale da parte di Meta. È proprio per questo motivo che gli utenti hanno cominciato a nutrire qualche dubbio in merito alla gestione del problematiche di questo genere da parte del colosso. Le perplessità sono state alimentate soprattutto dal fatto che già a settembre 2023 una problematica simile si manifestò su WhatsApp Web. Anche in quell’occasione, Meta aveva risolto il bug ma senza fornire dettagli o rassicurazioni agli utenti.