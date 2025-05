WhatsApp: il messaggio del PIN è una truffa?

Allarme truffa su WhatsApp? Non questa volta, anche se milioni di utenti in tutto il mondo si son fatti più di una domanda prima di aprire quello strano messaggio.

WhatsApp ha lanciato una campagna ufficiale per sensibilizzare gli utenti sull’importanza della verifica in due passaggi, un’innovazione pensata per rafforzare la sicurezza account. Questo sistema, che prevede l’inserimento di un PIN personale a sei cifre durante la registrazione su un nuovo dispositivo, mira a proteggere gli utenti da accessi non autorizzati.

WhatsApp: il messaggio sul PIN

Il messaggio diffuso tramite l’app è chiaro: “Aggiungi un ulteriore livello di sicurezza. Sapevi di poter impostare un PIN per rendere il tuo account WhatsApp ancora più sicuro?”. Ecco uno screenshot:

La procedura di attivazione è semplice e diretta. Basta cliccare su “Inizia” nel messaggio ricevuto e seguire le istruzioni per configurare il proprio codice personale. Inoltre, gli utenti possono fornire un indirizzo email per il recupero del PIN in caso di smarrimento, un’opzione facoltativa ma altamente consigliata per garantire una maggiore protezione account.

La comunicazione arriva direttamente dal nuovo canale ufficiale di WhatsApp, un canale unidirezionale che sarà utilizzato esclusivamente per messaggi di servizio. Questo approccio rappresenta un ulteriore passo verso la trasparenza e la sicurezza, dimostrando l’impegno dell’azienda nel tutelare gli account degli utenti, specialmente in situazioni di furto o smarrimento dello smartphone.

Il nostro consiglio: usate il PIN

In un panorama digitale sempre più complesso, con furti di dati di dimensioni ormai mastodontiche, l’introduzione della verifica in due passaggi non è solo un’opzione, ma una necessità. Con l’aumento delle minacce informatiche, strumenti come questo rappresentano un pilastro fondamentale per proteggere i dati personali e prevenire accessi non autorizzati. WhatsApp si allinea così alle migliori pratiche di sicurezza digitale già adottate da altre piattaforme, consolidando la sua posizione come leader nel settore della messaggistica sicura.