WhatsApp multi-account è ormai ad un passo: tutte le novità

WhatsApp si prepara a rivoluzionare l’esperienza dei suoi utenti introducendo una funzione tanto attesa: la gestione di multi account direttamente dall’app principale. Questa novità, in lavorazione ormai da mesi, è tuttora in fase di sviluppo e, nell’ultimo aggiornamento iOS beta (versione 25.19.10.74), il noto blog WABetaInfo ha scoperto una funzione che consentirà di passare facilmente tra diversi profili senza la necessità di disconnettersi o utilizzare applicazioni separate come WhatsApp Business.

WhatsApp multiprofilo: come funzionerà

La nuova funzionalità è stata progettata per rispondere alle esigenze di chi utilizza più numeri di telefono, offrendo una soluzione pratica e intuitiva. Gli utenti potranno aggiungere un secondo account direttamente dalle impostazioni dell’applicazione, scegliendo tra la registrazione di un nuovo numero o il collegamento di un profilo esistente tramite codice QR. Ogni account manterrà le proprie impostazioni personalizzate, notifiche e conversazioni, garantendo una gestione separata e ordinata delle comunicazioni.

Per semplificare ulteriormente l’uso, gli sviluppatori hanno creato una nuova sezione dedicata nella pagina delle impostazioni. Qui, gli utenti troveranno le immagini del profilo e i nomi associati a ciascun account, rendendo immediato il passaggio tra i profili. Il passaggio da un account all’altro sarà estremamente fluido: la cronologia chat e le preferenze specifiche di ciascun account saranno caricate istantaneamente, eliminando la necessità di riavviare l’applicazione o di effettuare lunghi caricamenti.

WhatsApp multi account: la questione notifiche

Un altro aspetto fondamentale riguarda la gestione delle notifiche multi account. Quando si riceve un messaggio su un account secondario mentre si sta utilizzando quello principale, l’app mostrerà una notifica speciale. Questa includerà sia il nome del mittente che quello dell’account destinatario, rendendo chiaro a quale profilo è destinato il messaggio.

Toccando la notifica, l’applicazione passerà automaticamente all’account corretto, portando l’utente direttamente alla conversazione interessata. Questa soluzione garantisce un’esperienza d’uso fluida e senza interruzioni, ideale per chi gestisce contemporaneamente comunicazioni personali e professionali.

WhatsApp multi account anche con eSIM

Un elemento che rende questa innovazione ancora più interessante è la perfetta integrazione con la tecnologia eSIM. Con la crescente diffusione delle eSIM, che permettono di gestire più numeri telefonici su un unico dispositivo, WhatsApp diventa ancora più versatile.

Gli utenti potranno centralizzare tutte le loro comunicazioni senza la necessità di utilizzare dispositivi aggiuntivi, rendendo la gestione di più numeri un’operazione semplice e comoda.

Quando arriva WhatsApp multiprofilo

Attualmente, questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e disponibile per i partecipanti al TestFlight Beta Program. Tuttavia, è ormai chiaro che questa funzione prima o poi arriverà, non si tratta più di una semplice ipotesi: la domanda non è se, ma quando.

L’introduzione dell’interfaccia di gestione multi account segna un importante segnale a riguardo: WhatsApp ci sta lavorando ed è già a buon punto.