WhatsApp non funzionerà più su questi smartphone dal 5 maggio

Dal 5 maggio 2025, milioni di utenti dovranno dire addio a WhatsApp sui loro vecchi smartphone. L’app di messaggistica più utilizzata al mondo smetterà di funzionare su iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, dispositivi lanciati tra il 2013 e il 2014 e ormai considerati tecnicamente superati. Questa decisione segna un ulteriore passo verso l’adozione di tecnologie più avanzate, tra cui funzionalità basate sull’uso dell’intelligenza artificiale.

Con oltre due miliardi di utenti globali, WhatsApp sta evolvendo rapidamente per integrare strumenti e caratteristiche innovative che richiedono hardware e sistemi operativi moderni. I dispositivi più datati, con le loro limitazioni tecniche, non sono più in grado di garantire gli standard di sicurezza richiesti né le prestazioni necessarie per supportare gli ultimi aggiornamenti WhatsApp.

Le ragioni dietro la scelta

WhatsApp esegue periodicamente una revisione dei sistemi operativi supportati. Ogni anno, l’azienda valuta quali dispositivi siano ormai obsoleti e con un numero ridotto di utenti attivi. Questa strategia permette di focalizzarsi su tecnologie che possano garantire una maggiore sicurezza e una migliore esperienza utente.

Il mancato supporto a dispositivi datati come iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus è una decisione che mira a proteggere gli utenti da potenziali vulnerabilità e attacchi informatici. Inoltre, consente all’azienda di implementare in modo più efficace le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, offrendo un servizio all’avanguardia.

Cosa fare se si ha un iPhone 5s, 6 o 6Plus

Per chi possiede uno dei dispositivi interessati dalla dismissione, è essenziale agire in anticipo per non perdere i propri dati. La procedura per effettuare un backup messaggi è semplice e accessibile: basta accedere alle Impostazioni dell’app, selezionare “Chat”, poi “Backup delle chat” e infine cliccare su “Esegui backup”. Questo passaggio è fondamentale per salvare le conversazioni prima della data limite.

Dopo il 5 maggio 2025, gli utenti con i dispositivi interessati non potranno più inviare o ricevere messaggi tramite WhatsApp. L’unica soluzione sarà passare a uno smartphone più recente e compatibile con le versioni aggiornate dell’applicazione.