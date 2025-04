Ecco come WhatsApp vuole combattere truffe e profili falsi

Una nuova funzionalità è in arrivo su WhatsApp per migliorare la trasparenza nelle comunicazioni e la sicurezza tra gli utenti. La piattaforma di messaggistica sta testando un sistema di notifiche per il cambio di username, che avviserà gli utenti ogni volta che un contatto modificherà il proprio nome utente.

Meta estende quindi a iOS una caratteristica già annunciata per gli utenti Android, confermando l’approccio cross-platform che da sempre caratterizza WhatsApp.

Questa nuova funzione è strettamente collegata a un’altra importante innovazione in fase di sviluppo: la possibilità di scegliere username personalizzati su WhatsApp, da comunicare al posto del proprio numero di telefono, per aumentare la privacy degli utenti. Anche se questa caratteristica non è ancora disponibile, l’integrazione con il sistema di notifiche per i cambiamenti di username ne anticipa l’importanza e l’impatto.

Questa novità mira a ridurre la confusione e a contrastare i tentativi di impersonificazione, migliorando così l’esperienza complessiva degli utenti.

Come funzionano le notifiche per gli username

Attualmente in fase di sviluppo nella versione aggiornamento beta 25.11.10.72 per WhatsApp iOS, la funzione è accessibile tramite TestFlight.

Grazie a questa innovazione, gli utenti riceveranno avvisi automatici direttamente nelle chat ogni volta che un contatto o un membro di un gruppo effettuerà modifiche al proprio username, lo aggiungerà o lo rimuoverà.

Un aspetto interessante è che le notifiche sembrano essere obbligatorie: al momento non è prevista alcuna opzione per disattivarle.

Questa scelta strategica sottolinea l’impegno di WhatsApp nel mantenere elevati standard di trasparenza, garantendo che ogni modifica all’identità digitale sia resa nota in modo chiaro e tempestivo. Sebbene questa impostazione possa suscitare opinioni contrastanti, essa rafforza la missione della piattaforma di creare un ambiente più sicuro e affidabile per tutti gli utenti.

A che servono le notifiche per gli username

Il principale obiettivo di questa funzione è garantire che ogni cambiamento relativo all’identità digitale di un contatto sia immediatamente visibile.

Questo risulta particolarmente utile nei gruppi con partecipanti che non si conoscono bene, dove un cambio di nome da un identificativo chiaro a uno più generico potrebbe generare dubbi legittimi sull’identità della persona. La nuova funzionalità rappresenta quindi un importante passo avanti nella lotta contro confusione e possibili truffe.

Oltre a prevenire fraintendimenti, la funzione si configura come uno strumento essenziale per contrastare i tentativi di ingegneria sociale. Tracciando l’evoluzione dell’identità digitale dei propri contatti, gli utenti saranno in grado di identificare più facilmente comportamenti sospetti e potenziali minacce alla sicurezza. Questa caratteristica, infatti, si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla protezione degli utenti da parte di WhatsApp.

Al momento, non è stata comunicata una data precisa per il rilascio ufficiale di queste funzionalità. Tuttavia, il lavoro di sviluppo dimostra che WhatsApp è cosciente del fatto che deve rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza e trasparenza degli utenti.