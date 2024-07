WhatsApp: si potrà nascondere il proprio numero, arrivano gli username

È ormai quasi un anno e mezzo che circola una voce sul web confermata anche dalle fonti più affidabili. WhatsApp sarebbe finalmente in procinto di permettere agli utenti di nascondere i propri numeri di telefono introducendo una nuova modalità di identificazione: gli username.

All’inizio del 2024, l’app di messaggistica più popolare al mondo che oggi conta oltre 2 miliardi di utenti mensili, ha parlato ancora una volta dell’arrivo di tale funzionalità in un futuro più prossimo che mai. Al momento, sebbene qualcuno parli di un accantonamento del progetto, le principali fonti riferiscono che è ancora in corso.

WhatsApp: l’arrivo degli username si avvicina per gli utenti

WhatsApp sta ancora lavorando su una funzionalità che consentirà agli utenti di creare nomi utente per identificarsi. In questo modo migliorerà nettamente la privacy consentendo di usare l’app senza dover condividere il proprio numero di telefono. Questa funzionalità, attualmente in fase di sviluppo, dovrebbe essere disponibile in un futuro aggiornamento. Una volta attivo su WhatsApp, dovrebbe arrivare praticamente in simultanea sia su Android che su iOS.

L’obiettivo è consentire agli utenti di personalizzare i propri profili e connettersi utilizzando un nome che li identifichi, mediante il quale possono essere anche trovati su WhatsApp. Ciò aggiungerà un ulteriore livello di privacy e comodità, poiché gli utenti potranno usare l’app senza condividere i numeri di telefono.

Chiaramente gli utenti potranno selezionare il nome che hanno scelto di attribuire al loro account solo ed esclusivamente se non sarà mai stato utilizzato. Gli utenti potranno controllare la disponibilità del nome utente desiderato già durante la configurazione, assicurandosi un identificativo univoco.

Tuttavia, i contatti che possiedono già in rubrica il tuo numero di telefono degli utenti che aggiungeranno un username al proprio profilo, potranno comunque trovarli su WhatsApp usando il numero. Una volta impostato un nome utente, solo chi lo conosce può contattare quell’utente.

In poche parole, chi vuole chattare con qualcuno senza fargli vedere il numero di telefono, potrà farlo usando l’username.