WhatsApp, continuano i test sugli username: come funzioneranno

Come si farebbe senza WhatsApp? Ormai la celebre app di messaggistica globale di proprietà di Meta è diventata parte integrante della vita degli utenti e cerca ogni giorni di adattarsi a loro. Gli ingegneri stanno lavorando da tempo su alcune funzionalità ma una in particolare starebbe occupando gran parte del loro tempo.

Con questa feature tutti potranno evitare di mostrare il loro numero di telefono, aumentando così il grado di privacy. Gli username sono sempre più vicini all’arrivo su WhatsApp, quasi ripercorrendo le orme di Telegram, app rivale del colosso colorato di verde.

La novità in questione permetterà a tutti di fornire un nome utente invece del proprio numero di telefono a coloro con cui si desidera messaggiare. Risulta probabilmente questa la funzionalità più richiesta e che allo stesso tempo sta richiedendo molto più lavoro di quanto immaginato. Basti pensare che già durante il 2023 era stata individuata una versione di test poi mai rilasciata per gli utenti nella fase beta globale. Tuttavia, ora sembra che si stia lavorando ulteriormente per testare questa funzionalità, lasciando dunque capire che non è stata assolutamente accantonata.

Gli username sono un obiettivo di WhatsApp: i test continuano ad andare avanti

Tralasciando gli Stati Uniti dove le applicazioni di messaggistica proprietaria come ad esempio iMessage riescono a raccogliere gran parte degli utenti, negli altri paesi del mondo la totalità utilizza WhatsApp costantemente. Il team della piattaforma sta lavorando soprattutto per loro e per introdurre la novità degli username. Le notizie sui progressi di questa funzionalità sono rimaste in stand-by per un po’ di tempo, ma sulla base di alcune notizie trapelate nelle ultime ore, sembra che ormai ci siamo.

Dando uno sguardo alla beta di WhatsApp per iOS con numero 24.3.10.72, i progressi ci sono stati. In questa versione risulta nuovamente presente la sezione all’interno dell’app dove gli utenti possono scegliere un nome utente. Questa volta però c’è una modifica: l’app avvierà un processo di convalida per assicurarsi che il nome utente scelto risulti valido.