WhatsApp, novità messaggi programmati: come funzioneranno?

Per anni, gli utenti hanno atteso una funzione che ormai era diventata uno standard nelle principali app di messaggistica, ma che su WhatsApp sembrava un miraggio.

Nel frattempo, piattaforme concorrenti come Telegram avevano già implementato la possibilità di pianificare l’invio dei messaggi, e servizi come Messenger offrivano strumenti simili, consolidando la propria posizione tra gli utenti più esigenti. Oggi, però, il vento sembra finalmente cambiare: grazie alla nuova iOS beta 26.7.10.72, Meta ha deciso di colmare questo gap storico introducendo i tanto attesi messaggi programmati.

Messaggi programmati: una funzione attesa da anni

La programmazione dei messaggi rappresenta una delle richieste più frequenti degli utenti, specialmente in un’epoca in cui la gestione del tempo e la puntualità nelle comunicazioni sono diventate priorità sia per privati che per aziende.

Con la nuova versione beta, testabile tramite TestFlight, gli sviluppatori di Meta stanno lavorando per portare su WhatsApp una feature che permetterà di scrivere un messaggio e fissarne l’invio automatico a una data e un’ora specifiche. Questa novità non si limiterà alle conversazioni individuali, ma sarà disponibile anche nelle chat di gruppo, aprendo così nuovi scenari d’uso.

Una volta abilitata, la funzione offrirà agli utenti un controllo dettagliato sui messaggi programmati. Attraverso una sezione dedicata, accessibile direttamente dalle informazioni della chat, sarà possibile visualizzare l’elenco dei messaggi in attesa di invio, modificarli o cancellarli prima che vengano effettivamente spediti.

Se un messaggio viene eliminato prima della trasmissione, il destinatario non riceverà alcuna notifica o traccia, garantendo così la massima riservatezza e flessibilità nella gestione delle comunicazioni future.

Tempistiche e rollout ancora da definire

Attualmente, la nuova funzione non è ancora disponibile nemmeno per i beta tester. Meta non ha fornito indicazioni precise riguardo la data di rilascio ufficiale, né ha chiarito se il rollout sarà simultaneo su tutte le piattaforme o seguirà una distribuzione graduale. Considerando la complessità tecnica e l’importanza strategica di questa novità, è probabile che gli sviluppatori impiegheranno ancora diversi mesi per test e ottimizzazioni, prima di offrire la funzionalità a tutto il pubblico.