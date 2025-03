WhatsApp: nuovo widget per Meta AI, ora è tutto più rapido ed intuitivo

Il lavoro di WhatsApp intorno ai vari aspetti principali della piattaforma è minuzioso e questo lo sanno tutti. L’ultimo periodo è stato dedicato dagli ingegneri a perfezionare Meta AI, l’intelligenza artificiale integrata che ora può contare su un nuovo widget dedicato. Questo è disponibile al momento solo all’interno della beta destinata agli utenti Android, la numero 2.25.6.14. Grazie a questa novità ora tutti possono avere un accesso diretto all’assistente virtuale direttamente dalla Home dello smartphone, senza neanche aprire WhatsApp.

Un widget flessibile e ricco di funzioni

Chi ha già accesso a Meta AI su WhatsApp potrà presto aggiungere il widget alla propria schermata principale, scegliendo tra diverse dimensioni in base alle preferenze personali. Questo lo rende particolarmente versatile: si può optare per una visualizzazione compatta o per una più estesa, con comandi a portata di mano.

Ma non è solo una questione estetica: il widget include tre scorciatoie principali per interagire con Meta AI in modo immediato:

Chat istantanea : permette di aprire subito la conversazione con Meta AI e ricevere risposte senza passaggi aggiuntivi;

: permette di aprire subito la conversazione con Meta AI e ricevere risposte senza passaggi aggiuntivi; Condivisione immagini : consente di inviare una foto direttamente all’assistente, che può analizzarla e rispondere con informazioni, suggerimenti o modifiche su richiesta;

: consente di inviare una foto direttamente all’assistente, che può analizzarla e rispondere con informazioni, suggerimenti o modifiche su richiesta; Sessione vocale: attiva una conversazione a voce con Meta AI senza dover digitare, funzione utile in situazioni in cui si hanno le mani occupate.

Disponibilità ancora limitata

Per il momento, il widget è in fase di test e disponibile solo nei paesi in cui Meta AI è attivo su WhatsApp. L’Italia non è ancora inclusa, ma l’azienda sta gradualmente espandendo il servizio. Chi vuole tenersi aggiornato può provare a installare la versione beta di WhatsApp tramite il Google Play Store e verificare se l’opzione compare tra i widget disponibili.

Con questa novità, Meta continua il suo percorso di integrazione dell’intelligenza artificiale su WhatsApp, puntando a rendere le interazioni più immediate e intuitive.