WhatsApp: ora avrete più privacy e controllo nelle videochiamate, ecco cosa cambia

Il gran lavoro che c’è dietro WhatsApp lo conoscono ormai tutti, in quanto siamo al cospetto della migliore applicazione in assoluto nel mondo della messaggistica. Di certo non si arriva a raccogliere miliardi di utenti in tutto il pianeta senza lavorare sodo e anche questa volta l’obiettivo è uno solo: tenere al sicuro gli utenti. Più privacy e controllo stanno infatti per arrivare per quanto concerne le videochiamate in WhatsApp, così da garantire agli utenti una possibilità in particolare: rispondere ad una videochiamata con la fotocamera spenta. Al momento infatti quando si risponde, parte in automatico il video con la possibilità di disattivare la fotocamera solo dopo aver risposto.

Questo ha spesso creato situazioni imbarazzanti, soprattutto quando si risponde distrattamente o non si è nelle condizioni ideali per apparire in video. Al momento questo aggiornamento è in test all’interno di una versione beta di WhatsApp e garantirà proprio la possibilità di disattivare la fotocamera prima di rispondere. In quel caso partirà una chiamata audio semplice, celando il proprio volto.

Un pulsante in più per evitare sorprese: WhatsApp cura la privacy dei suoi utenti

La novità è stata individuata nella versione beta 2.25.7.3 di WhatsApp per Android. Quando arriva una videochiamata, apparirà un’opzione “Accetta senza video”, permettendo di rispondere senza attivare la fotocamera. Se in un secondo momento si decide di mostrarsi, basterà un semplice tap per riattivare il video.

L’interfaccia sarà chiara e intuitiva, con una notifica che confermerà che la chiamata è stata avviata solo in modalità audio. Un piccolo cambiamento, ma che rende l’esperienza utente più flessibile e meno invadente.

Una risposta ai rischi di sicurezza lamentati dagli utenti WhatsApp

Oltre a migliorare la privacy quotidiana, questa funzione potrebbe anche essere una risposta ai crescenti casi di truffe legate alle videochiamate. Negli ultimi mesi, sono aumentati i tentativi di ricatti online attraverso chiamate video non richieste, in cui truffatori avviano conversazioni con contenuti espliciti per poi minacciare le vittime con schermate compromettenti.

Avere la possibilità di accettare una chiamata senza mostrarsi immediatamente potrebbe ridurre il rischio di cadere in questi schemi ingannevoli. Per vedere la funzionalità disponibile, bisognerà attendere ancora un po’ ma non è escluso che venga distribuita a breve.