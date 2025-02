WhatsApp: ora si possono modificare le didascalie degli album condivisi

Continuano le innovazioni in casa WhatsApp e questa volta a quanto pare ad essere privilegiati sono gli utenti che hanno un dispositivo Android tra le mani. Secondo quanto riportato, l’ultima beta destinata al sistema operativo di Google renderebbe disponibile la modifica delle didascalie per quanto concerne gli album condivisi.

Gli utenti che usano WhatsApp in genere sono abituati ad inviare gli album fotografici inserendo una descrizione al di sotto. Questa non può essere corretta o modificata, per cui, chi vuole farlo, è costretto ad eliminare il contenuto per inviarlo di nuovo da capo. Con la novità in arrivo invece tutto cambia: gli utenti WhatsApp avranno un massimo di 15 minuti per poter correggere quanto scritto sotto l’album inviato in chat.

Una funzione utile per chi condivide album frequentemente

L’introduzione di questa opzione risulta particolarmente utile per chi utilizza WhatsApp per condividere raccolte di foto e video, magari per documentare un evento o un viaggio. Un semplice errore di battitura o una descrizione imprecisa potrebbero creare confusione, e poter modificare la didascalia direttamente dall’app senza dover rinviare tutto migliora la praticità e la gestione dei contenuti multimediali.

Attualmente, WhatsApp permette già di modificare i messaggi di testo inviati, ma la gestione delle didascalie degli album segue una logica separata, motivo per cui questa funzione non era ancora disponibile. Con questa nuova aggiunta, l’app si allinea sempre di più alle esigenze degli utenti, offrendo maggiore controllo sulla personalizzazione dei contenuti condivisi.

Si tratta di una funzione in fase di test, per cui possono utilizzarla solo coloro che sono iscritti a WhatsApp beta lato Android. Al momento non ci sono date utili per capire quando effettivamente arriverà in pianta stabile, ma secondo le ultime indicazioni non dovrebbe volerci tanto tempo. Non resta dunque altro che attendere il momento giusto per poter beneficiare dell’ennesimo accorgimento di WhatsApp.