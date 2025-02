WhatsApp: scoperte nelle beta due nuove funzioni in arrivo

Gli utenti WhatsApp devono prepararsi a ricevere un nuovo aggiornamento. A quanto pare l’app di messaggistica sta testando nella sua versione beta per Android, ovvero la 2.25.3.10, due funzionalità molto interessanti. La prima riguarda gli sticker fotografici per gli aggiornamenti di stato, mentre la seconda consiste nella gestione degli eventi nelle chat individuali.

Sticker fotografici negli aggiornamenti di stato per gli utenti WhatsApp

Con un precedente aggiornamento beta (2.24.23.21), WhatsApp aveva introdotto gli sticker interattivi negli stati, consentendo agli utenti di aggiungere elementi coinvolgenti come domande e attività tematiche. Ora, con la nuova versione, l’app sta lavorando alla possibilità di aggiungere foto sticker, offrendo un’esperienza ancora più personalizzabile.

Con questa nuova funzionalità gli utenti avranno modo di caricare diverse immagini all’interno di un unico aggiornamento di stato ma non solo. Si potranno infatti apporre su video e foto degli sticker fotografici o regolare sia la posizione che la dimensione degli stessi.

È chiara la volontà di WhatsApp di offrire al suo pubblico una ragione in più per usare gli aggiornamenti di stato che, indiscutibilmente, non hanno prodotto tanto successo da quando sono arrivati.

Gestione degli eventi direttamente su WhatsApp

Un’altra novità riguarda la pianificazione degli eventi all’interno delle chat private. Finora, questa funzione era disponibile solo nei gruppi, ma presto sarà possibile creare eventi anche nelle conversazioni individuali.

Questa feature consentirà di:

Pianificare appuntamenti e incontri senza bisogno di app esterne;

senza bisogno di app esterne; Impostare promemoria direttamente nella chat;

direttamente nella chat; Aggiungere la posizione e inserire link per chiamate audio/video.

WhatsApp sembra voler competere con Google Calendar, offrendo agli utenti uno strumento rapido e integrato per organizzare eventi senza uscire dall’app. Inoltre, potrebbe porsi come alternativa a Confetti, la misteriosa funzione di iCloud che Apple starebbe sviluppando.

Entrambe le funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e non sono ancora accessibili ai beta tester. Servirà dunque ancora un po’ prima di vederle in versione stabile.