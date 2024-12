WhatsApp porta nuove funzioni in regalo per Natale agli utenti

Stanno arrivando le festività natalizie e WhatsApp vuole rendere gli utenti orgogliosi e felici di utilizzare l’applicazione. La piattaforma di messaggistica istantanea più importante al mondo ha infatti scelto di introdurre delle nuove funzionalità pensate appositamente per migliorare l’esperienza.

Selezione dei partecipanti nelle chiamate di gruppo su WhatsApp

Tra le novità più utili spicca la possibilità di scegliere i partecipanti prima di avviare una chiamata all’interno di una chat di gruppo. In passato, si poteva solo aggiungere altre persone dopo l’inizio della chiamata, senza poter escluderedeterminati membri. Ora, chi gestisce una chiamata può selezionare fin da subito chi invitare, una funzione particolarmente utile nei gruppi molto numerosi.

Effetti AR per un tocco natalizio

WhatsApp ha introdotto anche 10 nuovi effetti in realtà aumentata pensati per le videochiamate. Tra questi, troviamo opzioni divertenti come le orecchie da cane, il microfono da karaoke o persino l’effetto che fa sembrare di essere sott’acqua. Perfetti per le chiamate informali con amici e familiari, questi effetti porteranno un po’ di leggerezza alle videochiamate festive.

Videochiamate in alta qualità

WhatsApp ha migliorato anche la qualità delle videochiamate, sia sull’app per smartphone che su WhatsApp Desktop. L’aggiornamento si concentra sulla risoluzione video, che ora è più dettagliata e nitida. Questo miglioramento riguarda sia le chiamate individuali che quelle di gruppo, ma resta comunque legato alla qualità della connessione a disposizione dell’utente.

La nuova scheda Chiamate su Desktop

Per chi utilizza WhatsApp su PC, è arrivata una nuova scheda Chiamate all’interno di WhatsApp Desktop. Da questa sezione è possibile:

Visualizzare le opzioni di chiamate e videochiamate;

da condividere con un contatto per invitarlo a unirsi alla chiamata; Comporre un numero di telefono direttamente per avviare una chiamata.

Una funzionalità che rende WhatsApp Desktop sempre più simile all’esperienza offerta dall’app mobile.

Trascrizione automatica dei vocali: una soluzione perfetta per le feste

Infine, una funzione lanciata di recente, ma perfetta per il periodo natalizio, è la trascrizione automatica dei messaggi vocali. Riuscire a capire cosa c’è all’interno di un messaggio audio diventa dunque semplicissimo, soprattutto quando il luogo in cui ci si trova è particolarmente rumoroso.