WhatsApp si aggiorna per gli utenti iOS con una novità per le chiamate

La volontà di WhatsApp è chiara a tutti: l’applicazione vuole introdurre tante nuove funzionalità in breve tempo.oggi tocca agli utenti iOS che accolgono una novità legata alle chiamate. WhatsApp sta introducendo una nuova funzione che include il tastierino numerico virtuale per effettuare chiamate. Questo aggiornamento, già disponibile da tempo per Android, è stato individuato dai colleghi di WABetaInfo nell’ultima versione Beta dell’app distribuita tramite TestFlight.

Come funziona il nuovo tastierino numerico per WhatsApp

La domanda è lecita: a cosa serve il tastierino numerico su WhatsApp? Gli utenti possono ora telefonare chiunque direttamente dalla celebre app di messaggistica, basta digitare il numero. Da ricordare che funziona esclusivamente con numeri registrati su WhatsApp, limitando così la possibilità di chiamare numeri aziendali o pubblici che non utilizzano il servizio. Per accedere a questa funzione su iPhone, è necessario:

Aprire la sezione Chiamate, toccando l’icona dedicata in basso a destra;

Premere il pulsante verde con la cornetta, sempre in basso a destra;

Selezionare Chiama un numero.

Sebbene questa funzione possa rivelarsi comoda, il tastierino numerico di WhatsApp è piuttosto basilare rispetto a quelli presenti sulle app telefoniche tradizionali. Ad esempio, non offre il completamento automatico, che solitamente suggerisce contatti in base ai numeri o alle lettere digitati. Tuttavia, il tastierino include le lettere sotto i numeri, il che potrebbe indicare l’arrivo di ulteriori funzionalità in futuro.

Su Android, questa funzione è rimasta finora poco visibile, forse perché non rappresenta una novità rivoluzionaria. Non è chiaro se su iOS riuscirà a riscuotere maggiore attenzione.

Disponibilità

Attualmente, il tastierino numerico è accessibile solo agli utenti iscritti al programma Beta di WhatsApp per iOS, aggiornando all’ultima build disponibile. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sulla data di rilascio della funzione per tutti gli utenti nella versione stabile dell’app. Seguiranno comunque aggiornamenti in merito già durante i prossimi giorni.