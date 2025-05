WhatsApp prepara già un filtro per i chatbot AI

WhatsApp si prepara a lanciare una nuova funzionalità che promette di semplificare ulteriormente l’esperienza utente e a renderla più sicura, soprattutto per chi utilizza i chatbot basati su intelligenza artificiale.

Secondo quanto rintracciato dal noto blog WABetaInfo nella versione beta 2.25.17.24 per dispositivi Android di WhatsApp, la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo introdurrà un filtro AI dedicato alle conversazioni con chatbot. Questa nuova funzione raggrupperà automaticamente tutte le interazioni con sistemi di intelligenza artificiale in un’unica sezione, offrendo un accesso immediato e un controllo semplificato.

Come funziona il filtro per i chatbot

Il filtro per i chatbot non fa altro che raggruppare tutte le conversazioni tra l’utente e le varie AI in una sola sezione, raggiungibile con un tap nella parte alta dell’applicazione dove, già oggi, ci sono i filtri per le conversazioni “Da leggere”, “Preferiti”, “Gruppi”.

Una delle caratteristiche principali di questa nuova funzionalità è la possibilità di personalizzazione. Gli utenti potranno attivare o disattivare il filtro AI in qualsiasi momento tramite le impostazioni dell’app. Questo approccio garantisce la massima flessibilità, permettendo a ciascuno di adattare l’interfaccia alle proprie esigenze senza rinunciare alla praticità.

Anche se disattivata, la funzionalità rimarrà facilmente accessibile, consentendo agli utenti di riattivarla con un semplice tocco. Questo approccio garantisce che il filtro possa essere utilizzato in qualsiasi momento, specialmente quando l’interazione con i chatbot AI diventa più frequente.

La possibilità di distinguere facilmente le conversazioni con entità AI da quelle con persone reali rappresenta un importante passo avanti. Questo aggiornamento non solo risponde a un’esigenza concreta, ma rende anche l’interazione più fluida e intuitiva, soddisfacendo le aspettative di un pubblico sempre più esigente.

Quando arriva il filtro per i chatbot

Il nuovo filtro per i chatbot è presente nella versione beta 2.25.17.24 per Android di WhatsApp, ma non è ancora utilizzabile nemmeno dai beta tester. Ciò significa che Meta è ancora in una fase iniziale di test e la funzione non è ancora pronta né per i test allargati, né per il lancio nelle app stabili.

Tuttavia, è solo questione di tempo: è ragionevole pensare che il filtro per i chatbot arriverà, prima o poi, nelle app per tutti perché si tratta di una funzione estremamente comoda e che, ovviamente, migliora anche la sicurezza delle conversazioni.