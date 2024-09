WhatsApp: prossimo aggiornamento con le chat vocali per Meta AI

WhatsApp, ad oggi la piattaforma di messaggistica più popolare, è pronta a lanciare un nuovo aggiornamento per la versione beta dedicata a tutti gli utenti Android. Il nuovo update accenna ad una funzionalità interessante in fase di sviluppo: si tratta della la modalità chat vocale per interagire con Meta AI.

Questa nuova funzionalità, di cui si è già parlato qualche settimana fa, consentirà agli utenti di dare vita a conversazioni in tempo reale con Meta AI utilizzando la voce ed evitando di costringere l’utente ad utilizzare le mani. Potenzialmente si tratta di un modo più efficiente per interagire con il chatbot AI.

WhatsApp: arriva la modalità chat vocale per interagire con Meta AI

Secondo le notizie trapelate sul web in queste ore, oltre ai comandi vocali, gli utenti saranno in grado di personalizzare la propria esperienza scegliendo tra una selezione di voci diverse tra loro per le risposte di Meta AI. Questa funzionalità sarà probabilmente disponibile in uno dei prossimi aggiornamenti, permettendo così agli utenti di personalizzare al meglio quest’esperienza innovativa fornita da WhatsApp.

WhatsApp sta anche testando una scorciatoia per attivare la modalità chat vocale di Meta AI direttamente dall’elenco delle chat. Ciò consentirà agli utenti di avviare rapidamente e facilmente una conversazione vocale con il chatbot senza dover dunque passare per più schermate.

Gli utenti avranno la possibilità di interrompere la modalità in qualsiasi momento abbandonando la chat o passando alla modalità testuale. Questo garantisce dunque che gli utenti possano tenere il controllo sulla propria privacy. Inoltre, un indicatore visivo fornito dal sistema operativo Android informerà gli utenti quando Meta AI sta ascoltando attivamente, offrendo ancor più trasparenza e controllo.

Questo nuovo aggiornamento quindi conferma l’impegno di Meta nell’incorporare il suo chatbot AI su tutte le sue piattaforme. Seguiranno aggiornamenti in merito allo sviluppo di questo nuovo update.