WhatsApp: in arrivo la modalità chat vocale per Meta AI

Sebbene sembri già completa da diverso tempo, WhatsApp non intende lasciare nulla al caso e vuole migliorarsi costantemente. Gli ingegneri sono al lavoro su determinati aspetti di cui si è già parlato tantissimo, soprattutto relativamente ad alcune funzionalità.

Tutte le grandi aziende sembrano inoltre scommettere sull’intelligenza artificiale in questi ultimi tempi, e Meta è tra le più coinvolte in questa tecnologia piuttosto innovativa. Queste aziende cercano costantemente di integrare l’intelligenza artificiale in quasi tutti i dispositivi che realizzano, ma hanno iniziato con la parte software. Anche WhatsApp a quanto pare sta seguendo questa linea con Meta AI.

WhatsApp: arriva una grande novità per Meta AI, ecco quale

WhatsApp sta attualmente lavorando a una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di scegliere di comunicare con Meta AI con diverse voci. Anche se la nuova funzione non è ancora disponibile per il beta testing, le fonti più accreditate riferiscono che l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android versione 2.24.17.16 contiene già le informazioni sulla possibilità di scegliere la voce per Meta AI.

Fondamentalmente ciò consentirà agli utenti di WhatsApp intraprendere delle conversazioni con Meta AI in tempo reale scegliendo tra 10 voci da fargli riprodurre ma comunicando con dei messaggi vocali. Sebbene la funzionalità sia presente solo nella versione Android dell’app, è sicuro che questa arriverà, seppur in un secondo momento, anche per gli utenti iOS.

Ovviamente bisogna tenere presente che anche nel caso in cui si riuscisse a scaricare ed installare questa versione beta di WhatsApp su un dispositivo Android, gli utenti potrebbero non trovare la funzione in questione.

È difficile al momento affermare quando arriverà l’aggiornamento ma a giudicare dalla velocità con cui Meta, Google, Apple, Samsung e altri giganti stanno lavorando sull’intelligenza artificiale per i loro prodotti, l’attesa non dovrebbe essere per nulla lunga. Seguiranno comunque degli aggiornamenti durante i prossimi giorni.