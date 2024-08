WhatsApp, arrivano gli avatar per migliorare l'esperienza utente

Come gli utenti ben sanno, WhatsApp riserva i suoi aggiornamenti prima di lanciarli alla versione beta, sia lato Android che lato iOS. Oltre alle tante novità viste ultimamente, ci sarebbe qualcos’altro pronto ad arrivare, almeno stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni.

L’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android, quello in versione 2.24.17.10, rivelerebbe nuovi sviluppi per gli utenti che amano il concetto degli avatar. Ben presto tutti potranno infatti avere il loro avatar WhatsApp sarà più visibile e personalizzabile che mai. Questa soluzione offrirà un nuovo modo per personalizzare il profilo e connettersi con i propri contatti. Si tratta di una novità che assume diversi caratteri.

WhatsApp prepara l’arrivo degli avatar: serviranno a personalizzare il profilo

Adottando un modus operandi molto simile a quello di Instagram, WhatsApp sta testando una funzionalità che mostra l’avatar quando qualcuno scorre sulla sua immagine del profilo nella schermata delle informazioni della chat. Ciò aggiunge un elemento dinamico al profilo degli utenti, dando così ai contatti una rapida panoramica dell’avatar insieme ai dettagli del profilo stesso. È un piccolo ma interessante cambiamento che migliora il modo in cui gli utenti si presentano in chat.

WhatsApp sta anche lavorando ad un aggiornamento che renderà gli avatar più belli rispetto a prima. Gli utenti infatti avranno ancora più opzioni di personalizzazione. Si potrà ricevere una notifica che chiederà di aggiornare al nuovo aspetto non appena sarà disponibile la nuova versione di WhatsApp. L’avatar mostrerà automaticamente l’aspetto rinnovato, ma potrà sempre essere modificato per essere adattato alle preferenze dei clienti.

La possibilità di visualizzare gli avatar nella schermata delle informazioni della chat ma anche di personalizzare gli avatar con un aspetto migliorato mostra ancora una volta quanto WhatsApp ci tenga alle possibilità di ogni utente. In questo modo tutto diventa più interessante, mettendo a nudo anche la personalità di ogni utente presente in chat.