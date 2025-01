WhatsApp sta per rinnovarsi con nuove emoji, adesivi e GIF

Come sempre, anche durante questo mese di gennaio e agli inizi del 2025, WhatsApp sta pensando a delle novità. L’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo infatti intende personalizzare il comportamento delle animazioni per emoji, adesivi e GIF. L’opzione è stata individuata nella versione beta 2.25.1.10 per dispositivi Android, segnalando che l’azienda sta continuando a sviluppare strumenti per rendere l’app sempre più flessibile e personalizzabile. Occorrerà un po’ di tempo affinché ognuna delle migliorie in questione arrivi a tutti gli utenti, ma neanche troppo.

Cosa cambierà con questa novità su WhatsApp dedicata agli utenti

La nuova funzione aggiungerà un menu dedicato chiamato Animazioni, che consentirà agli utenti di decidere quali elementi animati far riprodurre automaticamente nelle chat. Il menu include tre interruttori separati, ciascuno dedicato a:

Emoji animate ;

; Adesivi ;

; GIF.

Ogni categoria potrà essere attivata o disattivata singolarmente, permettendo un controllo più preciso dell’esperienza utente.

Come funzionerà il tutto su WhatsApp

Se l’animazione automatica verrà disattivata per una delle tre opzioni, l’utente dovrà toccare manualmente l’elemento per vederlo animarsi nella chat. Questo cambiamento si rivela particolarmente utile per chi preferisce conversazioni più sobrie e ordinate, riducendo l’effetto visivo delle animazioni nelle chat più attive o nei gruppi numerosi.

Ecco quando arriveranno le novità

Attualmente, questa novità è ancora in fase di sviluppo e presente solo nella beta per Android. Non ci sono ancora informazioni ufficiali su quando la funzione verrà rilasciata nella versione stabile dell’app. È possibile che l’interfaccia o le opzioni cambino ulteriormente prima della distribuzione definitiva.

Introducendo una novità di questo genere, WhatsApp mostra ancora una volta quanto ci tiene ai miglioramenti. La piattaforma, sebbene sia già molto famosa e ricolma di utenti, non esita mai ad introdurre novità di rilievo. Questa volta il meglio deve ancora venire e a quanto pare a breve l’app sarà ancora più personalizzabile.