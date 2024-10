WhatsApp: il nuovo tema Dark AMOLED porterà un grande beneficio

WhatsApp sta testando diverse nuove funzionalità che man mano arriveranno per le piattaforme Android e iOS. Recentemente, sono state davvero tante le innovazioni che l’applicazione di messaggistica istantanea ha portato, ma a quanto pare c’è qualcosa di cui gli utenti non sono ancora a conoscenza.

La piattaforma è stata inoltre notata mentre sta testando circa 22 temi per le chat che darebbero al pubblico un’esperienza utente ancor più personalizzata sia su Android che su iOS. Ora, l’ultimo aggiornamento beta dedicato al sistema operativo di Google è stato notato da alcuni siti stranieri: a quanto pare WhatsApp sta cercando di migliorare pian piano un tema scuro più profondo per gli smartphone.

WhatsApp: il nuovo tema dark AMOLED serve per evitare l’affaticamento degli occhi

Il colore del tema scuro definito “AMOLED” viene applicato a tutta l’interfaccia, inclusi l’elenco e i temi della chat. Questo nuovo tema è stato individuato nell’app beta Android di WhatsApp con la versione v2.24.22.4 ed è attualmente disponibile per alcuni beta tester. Secondo WABetaInfo, il nuovo tema scuro è molto più scuro del tema predefinito disponibile nell’app.

Sembra che WhatsApp stia passando dal vecchio colore con codice #0b141a al nuovo colore #0a1014 per la sua interfaccia. In questo modo offre un’estetica più raffinata e migliora la leggibilità del testo rendendo più semplice la conversazione in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, questo tema scuro aiuterà a eliminare l’affaticamento degli occhi e lo stress in condizioni di illuminazione difficili.

Le varie opzioni del tema consentono agli utenti dunque di personalizzare la piattaforma di messaggistica e godersi una sessione di chat prolungata senza alcun tipo di disagio. Poiché il nuovo tema scuro in arrivo nell’app è attualmente in fase di test interno, sarà probabilmente disponibile per tutti in tutti gli utenti in giro per il mondo solo con un aggiornamento in futuro.