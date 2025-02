WhatsApp: temi e sfondi colorano la chat, sono ora disponibili per tutti

WhatsApp si arricchisce con una nuova funzione di personalizzazione: i temi per le chat. La stragrande maggioranza degli utenti si chiedeva quando effettivamente questa novità sarebbe arrivata, e ora eccola qui disponibile sia per Android che per iOS. In realtà la distribuzione è in corso d’opera, con gli utenti iPhone che hanno già ricevuto l’aggiornamento e che già possono testare tanti nuovi colori all’interno della chat più famosa al mondo.

Cosa cambia con il nuovo aggiornamento di WhatsApp: non solo i temi

Le principali novità introdotte sono due:

Temi per le chat : adesso gli utenti possono modificare il colore dei fumetti e degli sfondi, con una scelta che varia tra diverse opzioni preimpostate o creando un tema personalizzato con i colori preferiti;

: adesso gli utenti possono modificare il colore dei fumetti e degli sfondi, con una scelta che varia tra diverse opzioni preimpostate o creando un tema personalizzato con i colori preferiti; Nuovi sfondi: WhatsApp ha aggiunto 30 nuove immagini di sfondo e permette agli utenti di caricare foto personali dalla galleria per personalizzare ulteriormente l’aspetto delle conversazioni.

Come funziona il tutto e chi può cambiare il tema

Ci sono alcune cose da sapere su come funzionano i nuovi temi:

I temi sono visibili solo all’utente che li imposta , quindi non verranno condivisi con i contatti della chat;

, quindi non verranno condivisi con i contatti della chat; Si può applicare un t ema unico a tutte le conversazioni oppure personalizzare ogni chat individualmente ;

a tutte le conversazioni oppure ; Anche i canali possono avere un tema personalizzato, per rendere l’esperienza ancora più coerente con lo stile dell’utente.

Come personalizzare le chat su WhatsApp

Per impostare un tema per tutte le chat e i canali bisogna andare in Impostazioni > Chat > Tema della chat predefinito. Per personalizzare una singola conversazione invece, su iOS è necessario cliccare sul nome della chat in alto e poi scegliere Tema della chat. Per Android basta aprire il menu con i tre puntini e scegliere la voce Tema della chat.

Con questa nuova funzione, WhatsApp offre ancora più possibilità per rendere le conversazioni uniche e personalizzate, lasciando agli utenti la libertà di esprimere il proprio stile anche attraverso i colori delle chat.