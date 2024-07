WhatsApp potrà tradurre i messaggi preservando però la privacy

Smartphone e tablet diventano sempre più smart, soprattutto dopo l’avvento dell’intelligenza artificiale. La funzione Live Translate di Samsung, ad esempio, è una delle più apprezzate perché consente di abbattere le barriere linguistiche in tempo reale. Lo stesso obiettivo, ma utilizzando strumenti diversi, vuole raggiungerlo WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare in assoluto.

WhatsApp: arriva la traduzione dei messaggi direttamente sul dispositivo

Che Meta stia lavorando ad una funzione per tradurre le conversazioni da una lingua all’altra è ormai cosa nota, ma oggi, grazie all’ultima versione beta di WhatsApp per Android, si scopre che sono stati applicati dei perfezionamenti che lasciano ben sperare per un lancio imminente della feature.

La redazione di WABetaInfo, analizzando la versione 2.24.15.12 di WhatsApp Beta per Android, ha scoperto che il servizio in futuro sarà in grado di tradurre automaticamente i messaggi in una lingua diversa dalla propria. Come si apprende dagli screenshot condivisi, una volta scelta la lingua in cui tradurre i messaggi, l’applicazione chiederà all’utente di scaricare un apposito pacchetto (un Language Pack). Inoltre, i messaggi tradotti riporteranno un’apposita etichetta utile per distinguerli da quelli “originali”.

Questa funzione non si basa sull’intelligenza artificiale (come nel caso di Live Translate di Samsung) e, proprio perché viene scaricato in locale un pacchetto, viene elaborata completamente sul dispositivo. Insomma, ciò significa che viene preservata la crittografia end-to-end, così come il massimo della privacy per gli utenti.

Inizialmente la feature supporterà solo inglese, arabo, spagnolo, portoghese, russo e hindi, ma in futuro di certo saranno aggiunte nuove lingue.

Nel frattempo Meta ha annunciato, questa volta per tutti gli utenti, la possibilità di contrassegnare le chat come preferite. Un’utile novità per consentire agli utenti di trovare rapidamente le conversazioni per loro più importanti, senza perdere tempo cercando tra chat di gruppo o con singole persone.