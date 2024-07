WhatsApp: ora le chat e i gruppi si possono inserire nei preferiti

WhatsApp, la popolare piattaforma di messaggistica che ormai tutti usano ogni giorno e ad ogni ora, ha recentemente introdotto diverse nuove funzionalità. Proprio in queste ultime ore sarebbe arrivata la notizia di una funzione in particolare, tra l’altro molto attesa dagli utenti più esigenti. Stando a quanto riportato infatti il colosso ha deciso di migliorare l’esperienza utente dando priorità alle conversazioni importanti.

Questa nuova funzionalità, nota come “chat e gruppi preferiti“, consente agli utenti di contrassegnare chat e gruppi specifici come preferiti. In questo modo chi usa WhatsApp potrà rendere tali conversazioni ancor più facilmente accessibili e distinguibili dalle altre.

WhatsApp: arriva ufficialmente la possibilità di contrassegnare le chat come preferite

L’implementazione di questa nuova funzionalità è in linea con gli sforzi continui di WhatsApp. La piattaforma infatti, come è noto, intende migliorare l’organizzazione e semplificare la comunicazione all’interno dell’app. Dando agli utenti la possibilità di dare priorità alle conversazioni più importanti, WhatsApp mira a ridurre il tempo impiegato nella ricerca di chat e gruppi specifici. In questo modo viene migliorata l’efficienza complessiva.

La funzionalità “chat e gruppi preferiti” è stata inizialmente introdotta nella versione beta di WhatsApp, dove è stata sottoposta a test. Sono stati vari i perfezionamenti in base al feedback degli utenti e, dopo un periodo di prova, Mark Zuckerberg ne ha annunciato il rilascio per l’app ufficiale.

La funzionalità stessa è straordinariamente intuitiva, davvero molto semplice da usare. Gli utenti possono contrassegnare chat e gruppi come preferiti tramite diversi metodi. C’è innanzitutto una scheda Preferiti nell’elenco delle chat.

Oltre alla possibilità di contrassegnare chat e gruppi come preferiti, WhatsApp ha introdotto anche dei nuovi filtri all’interno delle schede riservate a conversazioni e chiamate. Questi filtri consentono agli utenti di individuare rapidamente le loro conversazioni preferite, semplificando ulteriormente il processo. Si è dunque aperta una nuova era per gli utenti di WhatsApp.