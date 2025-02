WhatsApp, trascrizione messaggi vocali: la novità per gli utenti Android

Il lavoro che gira intorno a WhatsApp è sempre tantissimo e questa volta riguarda una delle funzioni più discusse del momento: la trascrizione delle note audio. Gli utenti che aspettavano questa novità per i messaggi vocali su Android, dovranno ancora aspettare in quanto questa non è disponibile. Stando a quanto riportato infatti dalla versione beta 2.25.4.15, gli ingegneri stanno sviluppando un sistema più flessibile per poter trasformare ogni vocale in testo.

Come cambierà la trascrizione dei vocali

Grazie ad alcune informazioni estratte dal codice dell’app da WABetaInfo, è emerso che WhatsApp introdurrà una pagina dedicata per la gestione della trascrizione dei messaggi vocali. La volontà è quella di dare agli utenti la possibilità di scegliere come e quando trascrivere i vocali ricevuti.

Le tre modalità tra cui scegliere

WhatsApp permetterà di impostare la trascrizione secondo le preferenze personali. Ecco le opzioni che saranno disponibili:

Automatica : ogni messaggio vocale verrà trascritto non appena ricevuto, senza bisogno di ulteriori azioni dopo la prima attivazione;

: ogni messaggio vocale verrà trascritto non appena ricevuto, senza bisogno di ulteriori azioni dopo la prima attivazione; Manuale : la trascrizione avverrà solo quando verrà selezionata l’opzione “Trascrivi”, come già succede adesso;

: la trascrizione avverrà solo quando verrà selezionata l’opzione “Trascrivi”, come già succede adesso; Mai: per chi preferisce non usare questa funzione.

Più controllo e lingue disponibili

Anche se la trascrizione è stata lanciata ufficialmente lo scorso anno su Android e iOS, la lingua italiana al momento è supportata solo su iOS. Questo aggiornamento potrebbe finalmente portare la funzione anche su Android, ampliando le lingue disponibili e migliorando l’accessibilità.

Oltre a tutto ciò, si profila all’orizzonte anche un’altra funzionalità che potrà svolgere il ruolo di “game changer” nel settore: WhatsApp vuole infatti per mettere la traduzione dei messaggi direttamente in chat, anche nel caso in cui si dovesse trattare di note audio. Al momento nulla di tutto questo è disponibile, ma l’intenzione della piattaforma di integrare delle soluzioni di questo genere rende l’idea sulla volontà di primeggiare ancora una volta tra tutte le applicazioni di messaggistica in circolazione.