WhatsApp: come funziona la trascrizione automatica dei messaggi vocali

Sono diverse le funzionalità che WhatsApp mette a disposizione degli utenti, ma tra quelle più utilizzate non potevano che esserci i messaggi vocali. Sebbene risultino una risorsa imprescindibile, gli audio possono diventare davvero fastidiosi in alcuni momenti e ancor di più quando è obbligatoriamente necessario ascoltarli. Per andare incontro a tutti, WhatsApp ha introdotto una nuova funzione che trasforma i messaggi vocali in testo.

Come funziona la trascrizione dei messaggi vocali su WhatsApp

L’introduzione di questa nuova funzionalità permette di poter trasformare una nota vocale in un vero e proprio testo da leggere. WhatsApp consente dunque di utilizzare un clic per la trasformazione, ma come si fa? Il procedimento in realtà è molto più semplice di quanto si possa credere. Basta infatti individuare il messaggio vocale ricevuto e premerci su prolungatamente. Verrà fuori tra le varie opzioni la voce “trascrivi“. Basteranno pochi secondi e quanto detto all’interno della nota vocale comparirà sotto forma di testo così da offrire agli utenti la possibilità di leggere il tutto.

Una novità di questo genere non può che tornare utile al pubblico di WhatsApp, soprattutto quando ci si trova in ambienti in cui l’ascolto di una nota vocale diventa difficoltoso. Trovarsi magari in un posto affollato, in un luogo dove non si può fare rumore o quando semplicemente non si ha voglia di ascoltare nulla, non significherà perdersi quella comunicazione.

La trascrizione dei vocali è in fase di distribuzione e potrebbe non essere immediatamente accessibile a tutti almeno per il momento. Per essere sicuri di riceverla appena disponibile, bisogna tenere l’app aggiornata all’ultima versione.

Con questa funzione, WhatsApp si conferma un passo avanti per migliorare l’esperienza utente, offrendo soluzioni che soddisfano esigenze diverse. Se gli audio non sono il vostro forte, ora potrete avere un’alternativa comoda e gratuita. Ora bisogna solo attendere e tutto diventerà realtà.