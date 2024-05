WhatsApp, trasferire la proprietà delle Community sarà semplicissimo

Le grandi possibilità che offre WhatsApp sono certamente uniche nel loro genere in quanto nessun altra piattaforma le mette a disposizione. Alcuni mesi fa il colosso di messaggistica istantanea ha cominciato a testare una funzionalità che permetteva agli utenti di trasferire la proprietà del canale ad un’altra persona.

Ora hai tempo di estendere questa possibilità anche ad un altro aspetto integrato relativamente da poco su WhatsApp, ovvero alle varie Community. Da ormai qualche giorno la nuova funzionalità è disponibile per alcuni utenti in versione beta.

WhatsApp, adesso sarà possibile trasferire la proprietà di una Community rapidamente

Secondo fonti molto affidabili, sembra che il team di WhatsApp stia testando questa nuova funzionalità per le Community. Grazie a questa possibilità, gli utenti potrebbero riuscire ad accedere ad una serie di nuovi privilegi e compiti amministrativi primari che prima spettavano ad altri membri della comunità. La novità è stata individuata prontamente all’interno dell’ultimo aggiornamento che ha portato la versione beta per Android, la numero 2.24.11.18.

Quando un amministratore sceglie di trasferire la proprietà della Community, dovrà accettare di rinunciare ai propri privilegi e alle responsabilità per qualsiasi chat di gruppo all’interno della Community stessa. Stando a quanto riportato dalla fonte, rinunciando alla proprietà, si potrà conservare lo status di amministratore, anche nel caso in cui il nuovo proprietario dovesse retrocedere quell’utente o rimuoverlo dalla comunità.

Siccome la funzionalità è ancora in fase di sviluppo, al momento non è noto quando potrebbe essere resa disponibile all’interno dell’app ufficiale. Quando arriverà dovrebbe semplificare nettamente il processo di trasferimento della proprietà nel caso in cui qualcuno dovesse decidere di fare un passo indietro a causa di vincoli di tempo o per altri motivi.

Si tratta solo di uno dei tanti aggiornamenti che bollono in pentola in casa WhatsApp. Applicazione di messaggistica sta preparando diverse novità che mostrerà a breve.