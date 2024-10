Trucchi WhatsApp rapidi che non conoscevi: sfrutta le funzionalità nascoste!

WhatsApp è un’applicazione che garantisce tantissime funzionalità e allo stesso tempo anche tanti trucchi. Quelli di cui si parla oggi in questo articolo fanno parte dell’organigramma previsto dal colosso della messaggistica e dunque si tratta di funzioni lanciate in passato. Ovviamente è tutto gratuito e soprattutto legale al 100%.

La lista dei 4 trucchi di WhatsApp: in questo modo conoscerete meglio l’app

Sono tantissimi i trucchi disponibili per WhatsApp, ma oggi è la volta di parlare solo di alcuni. Tanti utenti ignorano la possibilità di fare riferimento a funzionalità o ad aspetti all’apparenza nascosti, i quali però potrebbero portare beneficio e anche un pizzico di curiosità.

Scrivere al proprio profilo WhatsApp: parlerete con voi stessi in una chat

Dalla fine del 2022, WhatsApp permette di fare quello che su Telegram era già possibile, ovvero scrivere praticamente a sé stessi. Si tratta di un modo utile per riuscire a tenere salvati dei messaggi, delle note da ricordare, delle foto, dei video e tutto ciò che si potrebbe inviare ad un amico o ad un conoscente. Basta salvare in rubrica il proprio numero e poi trovarlo nella lista dei contatti di WhatsApp: in questo modo si potrà procedere.

Proteggere le chat più private con il lucchetto

Se avete delle chat che proprio non volete far leggere, potete praticamente farle scomparire. Basta tenere premuto su una conversazione e poi cliccare su Attiva Lucchetto. Sarà proprio in questo modo che potrete impostare una password, l’impronta o lo sblocco con il volto per far scomparire quella chat. Potrete richiamarla solo inserendo queste credenziali.

WhatsApp vi fa scrivere in grassetto e corsivo

Se non avete mai sentito parlare del corsivo e del grassetto su WhatsApp, è davvero semplice utilizzarli, magari quando dovete scrivere un messaggio riepilogativo ad un amico. Per essere più “professionale”, bisogna solo piazzare due asterischi all’inizio e alla fine di una parola o di una frase: ciò che sarà contenuto tra i quattro asterischi, comparirà, una volta inviato, in grassetto. Lo stesso vale per il corsivo: bastano due “underscore” (_).

Inviare video e foto senza consentirne il salvataggio

Quando si sceglie una foto da inviare ad un utente o magari un video, di fianco compare un “1” cerchiato. Selezionandolo, quel file inviato potrà essere visto solo una volta e senza la possibilità di fare screenshot o registrazioni schermo.