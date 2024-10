Pericolo truffa +27 su WhatsApp: proteggiti così dall'inganno sudafricano

Il pericolo è sempre dietro l’angolo e gli utenti WhatsApp ne sanno qualcosa. Proprio in queste ore infatti diverse persone avrebbero segnalato un nuovo messaggio molto particolare, il quale si sarebbe rivelato una truffa. Il testo, che arriva da un utente sconosciuto che usa un numero con prefisso +27, sarebbe arrivato a tantissimi utenti. A quanto pare il numero telefonico è attribuibile al Sudafrica e da quanto si sente in giro, potrebbe nascondere una truffa pericolosa.

In breve, quello che accade non è nient’altro che un tentativo di adescamento. La persona sconosciuta che si cela dietro il numero in questione, contatta la vittima con un espediente. I messaggi sono qualcosa del tipo: “Hai un po’ di tempo per parlare?“, o ancora: “Possiamo parlare qualche minuto?“. È con questa tecnica dunque che i truffatori riescono ad abbindolare l’utente. Molto spesso quello che viene dopo è una proposta di lavoro ben retribuita, aspetto che spingerà la vittima designata a chiedere di più.

La truffa del +27 che gira su WhatsApp è pericolosa: ecco cosa succede se ci cascate

Dopo una breve chiacchierata, i truffatori che si nascondono dietro il prefisso +27 spingeranno gli utenti a chiedere più informazioni e solo in seguito invieranno loro un link. Questo servirà a collegarsi alla piattaforma utile per sfruttare la proposta di lavoro allettante citata in precedenza.

Questa pagina a cui gli utenti si connetteranno, servirà solo ed esclusivamente per rubare i loro dati personali e quelli delle carte di credito.

In questo modo potete difendervi dalla truffa sudafricana

Nel caso in cui gli utenti dovessero ricevere un messaggio dal prefisso +27 sudafricano, bisognerà seguire solo alcuni consigli per evitare di cascarci. Innanzitutto non bisogna rispondere, proprio per evitare di dare adito al truffatore di poter “lavorare”.

In secondo luogo, qualora si decida anche di rispondere, non bisogna assolutamente cliccare sui link contenuti nel testo. È inoltre fondamentale evitare di inviare dati personali e relativi ai propri metodi di pagamento, ma non dimenticate l’ultima cosa: bloccate e segnalate il numero tramite WhatsApp.