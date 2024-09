WhatsApp: un trucco per SPIARE gli utenti ora e gratis

Giorni fa si parlava insistentemente di WhatsApp e di una nuova applicazione esterna che sarebbe in grado di spiare i movimenti degli utenti. A quanto pare questa esiste ed è anche sicura al 100%, siccome non comporterebbe rischi di alcun genere e soprattutto rispecchierebbe i canoni della legalità.

WhatsApp: adesso è possibile di nuovo spiare gli utenti ma senza essere invadenti

Parecchie persone si saranno perse e ciò che stava succedendo ormai da tempo sul web. È stato infatti ribadito a più riprese che è diventato di nuovo possibile spiare le persone all’interno di WhatsApp, anche se non come un tempo. Più utenti, infatti ricordano di quando esistevano quelle applicazioni che consentivano di entrare all’interno delle conversazioni di altre persone, conoscendone il contenuto. Ad oggi ovviamente tutto questo non è più possibile siccome WhatsApp ce l’ha messa tutta per debellare un fenomeno che sembrava davvero invalidante per un’applicazione che poi è diventata la più sicura e famosa al mondo.

Da settimane però, si discute di una nuova piattaforma esterna, una soluzione che solo chi possiede Android può scaricare in quanto è disponibile sul web solo in formato APK. Chi non ha mai sentito parlare dell’app Whats Tracker farebbe meglio a dargli uno sguardo in quanto potrebbe portare a capire i movimenti del proprio partner o di qualsiasi altro utente.

Scaricando questa applicazione di terze parti che è gratuita e legale, gli utenti possono sapere quando una persona entra in chat su WhatsApp ma anche quando esce. È così che infatti si riesce a combattere una funzione che l’applicazione colorata di verde permette, ovvero quella di non aggiornare l’ultimo accesso e di non risultare mai online. Ogni volta che la persona prescelta entrerà su WhatsApp o ne uscirà, sullo smartphone di chi sta spiando arriverà una notifica mediante Whats Tracker. Alla fine della giornata, poi ecco anche la lista completa con il report di tutti gli accessi e di tutte le uscite dall’app.