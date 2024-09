WhatsApp: nuova funzione per bloccare lo spam da account sconosciuti

La pioggia di spam proveniente da numeri sconosciuti non è di certo una novità su WhatsApp. Negli ultimi mesi, questo fenomeno sembra aver raggiunto numeri preoccupanti, spingendo la piattaforma a trovare nuove soluzioni concrete.

Un primo passo in questa direzione è la possibilità di bloccare i messaggi da account sconosciuti. In precedenza l’app di messaggistica era già intervenuta con una modifica per quanto concerne blocco e segnalazione di contatti-spam, fornendo anche informazioni riguardo il paese di provenienza dei profili.

Le nuove impostazioni fornite agli utenti dovrebbero promettere una sorta di blocco automatico dei messaggi provenienti da account sconosciuti. L’implementazione di tale funzione è ancora in fase di test, ma potrebbe presto essere integrata nell’ultima versione dell’app.

Coloro i quali hanno a disposizione la versione Beta di WhatsApp, è possibile provare la funzione avviando l’app e andando in Impostazione – Privacy – Avanzate, attivando poi il blocco dei messaggi da account sconosciuti.

Spam da account sconosciuti? La soluzione di WhatsApp è efficace ma temporanea

Nonostante il nome, la funzione non blocca tutti i messaggi provenienti da contatti sconosciuti. Il suo fine è infatti quello di bloccare lo spam, lavorando come una sorta di “scudo” in caso di in numero spropositato di messaggi ricevuti.

Gli sviluppatori, di fatto, consigliano di attivare la stessa solo in caso di necessità e per periodi brevi. Ciò significa che la funzione è tutt’altro che una soluzione definitiva, quanto un espediente per ridurre l’impatto di attacchi con decine e decine di messaggi al giorno.

In virtù di ciò, appare probabile che gli sviluppatori andranno presto a migliorare questa funzione o a lavorare su altre soluzioni per arginare il dilagare di messaggi fastidiosi (e potenzialmente pericolosi) sull’app.

WhatsApp si sta attivando anche per altri aspetti che riguardano sicurezza e privacy dei propri utenti. Per esempio, qualche mese fa l’app ha presentato una funzionalità per bloccare gli strumenti che effettuano screenshot sugli smartphone.