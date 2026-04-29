WhatsApp vs Google Drive: l'app di messaggistica offre 2 GB cloud gratis?

WhatsApp sviluppa un servizio cloud cifrato proprietario per backup, riducendo la dipendenza da Google Drive.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 29 apr 2026
WhatsApp vs Google Drive: l'app di messaggistica offre 2 GB cloud gratis?

Chi usa WhatsApp su Android sa bene cosa significa ritrovare il messaggio “spazio su Google Drive esaurito” nel momento meno opportuno.

I backup delle conversazioni, foto e file multimediali finiscono da anni sullo storage di Google, con tutti i limiti che questo comporta in termini di spazio, controllo e coerenza con le politiche di privacy dell’app.

WhatsApp sta lavorando a un’alternativa: un sistema di archiviazione cloud proprietario, sviluppato internamente, che potrebbe ridefinire il modo in cui i dati degli utenti vengono gestiti e protetti. Nello specifico, le voci che circolano online parlano di 2 GB di spazio di archiviazione gratuito e un piano a pagamento da 50 GB.

Il progetto è ancora in fase di sviluppo e i dettagli ufficiali sono limitati, ma le informazioni emerse indicano un cambio di approccio significativo. Non si tratta solo di spostare i dati da un server a un altro: l’obiettivo sembra essere costruire un’infrastruttura integrata, progettata fin dall’inizio per essere coerente con i principi di sicurezza che WhatsApp ha sempre dichiarato di voler garantire.

Crittografia end-to-end anche per i backup: perché è importante

Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo sistema è l’integrazione della crittografia end-to-end per i backup archiviati.

Attualmente, i messaggi in transito su WhatsApp sono protetti da E2E encryption, ma i backup su Google Drive sono stati a lungo un punto debole: una volta archiviati sul cloud esterno, i dati escono dall’ambiente crittografato dell’app e diventano potenzialmente accessibili a Google o a chi ottenesse accesso all’account.

Un sistema proprietario con crittografia end-to-end applicata anche ai backup chiuderebbe questa finestra. Solo l’utente, attraverso le proprie credenziali, potrebbe accedere ai propri dati archiviati. È un miglioramento concreto per la privacy, non solo sul piano tecnico ma anche su quello della fiducia: sempre più utenti valutano le app anche in base a come trattano i propri dati, e una gestione più trasparente e sicura dei backup può diventare un fattore competitivo reale.

Le sfide che WhatsApp dovrà affrontare

Costruire e gestire un’infrastruttura cloud proprietaria su scala globale è una delle operazioni tecnicamente più complesse che un’azienda possa intraprendere.

WhatsApp conta miliardi di utenti attivi: garantire affidabilità, velocità di accesso e scalabilità per una mole di dati di quella dimensione richiede investimenti infrastrutturali enormi e una gestione operativa continua.

Restano aperti anche diversi interrogativi sul modello di utilizzo. Non è ancora chiaro come sarà gestibile lo spazio e come sarà affrontata la migrazione dei backup esistenti da Google Drive al nuovo sistema. Sono dettagli che condizioneranno in modo sostanziale l’adozione da parte degli utenti, specialmente di chi è abituato a gestire archivi di conversazioni molto voluminosi.

L’introduzione avverrà quasi certamente in modo graduale, con test progressivi prima del rilascio su larga scala. La direzione, però, è tracciata: WhatsApp vuole smettere di dipendere da servizi esterni per una funzione così centrale come l’archiviazione dei dati, e farlo costruendo qualcosa che risponda direttamente alle esigenze dei propri utenti.

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