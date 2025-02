WhatsApp Web: chi usa i canali sarà contento di quest'aggiornamento

Le varie novità che sono arrivate su WhatsApp nell’ultimo periodo sono il preludio ad altre che verranno prossimamente. Nel frattempo anche l’applicazione Web è in miglioramento e lo testimonia un aggiornamento pronto ad arrivare. Gli amministratori dei canali infatti avranno una comodità in più, ovvero quella di avere il conteggio delle visualizzazioni per ogni messaggio. Al momento la novità è in fase di test per gli utenti Android.

WhatsApp Web si aggiorna e offre un nuovo strumento per i canali

Si tratta di una grossa miglioria: il conteggio delle visualizzazioni per ogni post è infatti un modo per ottenere dei dati più precisi in merito al coinvolgimento del pubblico nei canali. Non sarà quindi solo il numero degli iscritti ad offrire una panoramica agli amministratori. Oltre agli utenti iscritti che saranno utili a totalizzare le visualizzazioni, anche coloro che ricercano il canale tramite la barra di ricerca lo saranno.

Un aspetto interessante di questa funzione è che non tiene conto solo delle visualizzazioni degli iscritti al canale, ma include anche quelle degli utenti che hanno trovato il canale tramite una ricerca, anche se non si sono iscritti. Questo permetterà agli amministratori di valutare il vero impatto dei loro messaggi e capire quali contenuti riescono ad attirare più attenzione.

Una funzione importante: WhatsApp avvantaggia aziende e creator

Tutti coloro che si servono dei canali WhatsApp tra aziende e creatori di contenuti, potranno certamente beneficiare alla grande di questa novità. Può essere infatti questo uno strumento per la comunicazione e per il marketing, offrendo dei dati estremamente precisi aprendo scenari per nuove strategie.

Ovviamente, come solito di WhatsApp, la privacy sarà salvaguardata al 100%. Il numero totale visualizzazioni sarà visibile ma non si potranno vedere i nomi di coloro che le hanno lasciate. Allo stesso tempo neanche le loro informazioni personali compariranno, per cui tutto sarà sicuro.