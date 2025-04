Le videochiamate WhatsApp stanno per cambiare: via un limite storico

Rivoluzione in arrivo per i milioni di utenti di WhatsApp che utilizzano la versione web del popolare servizio di messaggistica. Presto sarà possibile effettuare chiamate vocali e videochiamate direttamente dal browser, eliminando la necessità di ricorrere alle app desktop native per Windows e macOS, come avviene attualmente.

Questa nuova funzionalità rappresenta un importante passo avanti nell’evoluzione della piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo. Finora, chi desiderava effettuare chiamate tramite WhatsApp Web da computer non poteva farlo: era obbligato a scaricare e installare l’applicazione nativa per Windows o per Mac. Con l’aggiornamento in arrivo, invece, questa limitazione sarà superata, consentendo agli utenti di lanciare chiamate direttamente da browser comuni come Chrome, Safari ed Edge.

WhatsApp Web: arrivano le videochiamate

Come accade quasi sempre quando si parla di novità in arrivo su WhatsApp, anche questa volta le informazioni provengono da una nota e affidabile fonte: il blog WABetaInfo.

L’implementazione delle videochiamate e delle chiamate audio su WhatsApp Web seguirà i canoni di semplicità che da sempre caratterizzano le app per smartphone di WhatsApp.

L’interfaccia sarà familiare agli utenti, ricalcando quella delle app mobili: nelle chat individuali e di gruppo saranno presenti pulsanti dedicati per le chiamate. In particolare, per le conversazioni di gruppo, il pulsante predefinito sarà quello per le videochiamate, ma sarà comunque disponibile l’opzione per effettuare le sole chiamate vocali.

Al momento, non sono stati ancora resi noti tutti i dettagli tecnici relativi alla nuova funzionalità, come eventuali limitazioni o requisiti specifici per il suo utilizzo. Tuttavia, le aspettative sono alte: l’obiettivo è garantire un’esperienza fluida e intuitiva, paragonabile a quella offerta dalle app mobili. Gli utenti potranno contare su tutte le opzioni necessarie per gestire le chiamate in corso, mantenendo al tempo stesso la semplicità che contraddistingue il servizio.

Quando arrivano le chiamate su WhatsApp Web

Le videochiamate e le chiamate audio sono due funzioni ancora in beta, non disponibili nella versione aperta al pubblico di WhatsApp Web. Tuttavia, la strategia di WhatsApp appare chiara: fornire un’esperienza di comunicazione completa e uniforme su ogni dispositivo e piattaforma.

Con questa innovazione, la piattaforma elimina gradualmente le barriere che potrebbero limitare l’interconnessione tra gli utenti. Quando la funzionalità sarà disponibile, l’esperienza su WhatsApp Web sarà finalmente equiparabile a quella delle app native, eliminando la necessità di passare da un dispositivo all’altro per accedere a tutte le funzionalità.

La possibilità di effettuare chiamate vocali e videochiamate direttamente dal browser rappresenta un ulteriore passo avanti verso una comunicazione più integrata e accessibile, che si adatta alle necessità di un mondo sempre più connesso.