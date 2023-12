WhatsPC: l’app che consiglia come recuperare PC Windows 10

Una volta che il supporto a Windows 10 troverà la sua fine, molti dispositivi elettronici (e-waste) saranno destinati a finire in discarica. La società di ricerche di mercato Canalys ha stimato che circa 240 milioni di PC potrebbero fare tale fine dopo l’ottobre 2025, quando il sistema operativo raggiungerà la fine del supporto (EOS). È stata anche creata una petizione online su Pirg (ancora in corso) per evitare che ciò accada. A sostenere le potenzialità di Windows 10 è ora arrivata anche un’app di terze parti, chiamata “WhatsPC”. Lo sviluppatore di tale app ricorda che un sistema come Windows 10 può ancora essere utile. Aggiungendo ad esempio un SSD, che è almeno da tre a cinque volte più veloce di un HDD, il sistema tornerebbe scattante. L’utility suggerisce inoltre che gli utenti Windows 10 potrebbero provare anche a passare a Linux, in modo che il dispositivo non vada perduto.

WhatsPC: pratici suggerimenti per salvare PC Windows 10 dal macero

WhatsPC ha lo scopo di presentare le informazioni all’utente medio in un linguaggio comprensibile. Come ricordato nella descrizione dell’app: “WhatsPC è nata come un’applicazione divertente per informare alcuni colleghi che non dovrebbero buttare via il proprio PC Windows. Una nuova installazione può essere sufficiente e spesso può anche fare miracoli. Potenziando il sistema con un SSD, potrebbe non essere necessario scartare il PC. Attualmente alcuni si stanno già confrontando con la fine del ciclo di vita di Windows 10 nell’ottobre 2025 e con la questione della quantità di rifiuti elettronici che verranno generati. Per una sensazione migliore, ho inserito una vasta gamma di informazioni e controlli di sistema in un’app (ospitata in un controllo WebView2/Chromium) che analizza il sistema e fornisce suggerimenti e suggerimenti relativi al suo stato di salute. Ciò potrebbe aiutare a evitare che qualcuno butti via il proprio PC e ne consideri invece altri usi”.

Lo strumento utilizza essenzialmente Chromium come frontend e C# nel backend. Secondo il suo creatore, WhatsPC può divenire uno strumento per valutare in modo efficiente e diretto lo stato di salute del sistema. L’app è disponibile già su GitHub, ma il codice non è ancora stato caricato (quindi è consigliato installarla in seguito). L’app fornisce consigli pratici per salvare il PC, come ad esempio utilizzarlo come file server, come dispositivo di backup, installare Linux Lite per dare nuova vita o addirittura di regalarlo o venderlo. Si tratta naturalmente di consigli che l’utente può prendere o no in considerazione. Ad oggi WhatsPC non è in grado di dire se il PC è compatibile con l’aggiornamento a Windows 11. Tuttavia, ciò potrebbe essere incluso in un futuro aggiornamento.