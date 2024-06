Whee è la nuova app di TikTok che somiglia ad Instagram

L’azienda sviluppatrice di TikTok, ByteDance, in sordina ha dato il via alla fase di test di un’app che ricorda molto Instagram, piattaforma social rivale di quella che un tempo era nota come musical.ly. Il nuovo servizio si chiama Whee ed è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store, ma solo in alcuni mercati.

Whee: dal team TikTok arriva una nuova app rivale di Instagram

Dalla descrizione si apprende che “Whee è una nuova app social creata per mantenere i contatti con gli amici più cari condividendo momenti spontanei della (tua) vita“. Attraverso questa piattaforma è possibile scattare e condividere foto che solo gli amici possono vedere, per mostrare la propria “autenticità”.

Gli screenshot mostrano una UI molto simile a quella di Instagram, ma da qui a parlare di copia ce ne passa. Perché, come si evince dalla descrizione, Whee si presenta come una piattaforma dove i propri contenuti possono essere visualizzati unicamente dagli amici, che potranno mettere un “Mi piace” e commentare. Tutti gli altri utenti iscritti, per impostazione predefinita, non potranno vedere foto e video di coloro che non figurano nel proprio elenco di amici.

Secondo l’utente @ArtemR, che collabora con le redazioni di Android Police e APK Mirror, Whee è al momento disponibile in circa una dozzina di paesi (gli Stati Uniti sono al momento esclusi). E resterà deluso chiunque stia pensando di giocarsi la carta di una VPN per provare già ora il nuovo social di ByteDance, perché non è possibile aggirare le attuali restrizioni.

Whee non è però l’unico progetto di ByteDance che sembra ispirato a Instagram. Ad aprile è infatti iniziata la fase di test di TikTok Notes (solo Australia e Canada), un’applicazione che si basa ancora sulla condivisione di foto e video e che sembra essere la vera risposta al servizio di Meta.