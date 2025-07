Wi-Fi in hotel? Proteggiti con NordVPN, ora in offerta a 3,39€/mese

Quando si è in viaggio, connettersi alla rete Wi-Fi dell’hotel è una delle prime cose che si fanno. Dopo una giornata intensa tra spostamenti e visite, spesso con la batteria quasi scarica e il piano dati al limite, il Wi-Fi gratuito diventa una risorsa irresistibile.

Ma proprio in quel momento si corre uno dei rischi maggiori per la propria sicurezza digitale. Per evitare problemi, usare una VPN è la soluzione più efficace. Tra le opzioni più affidabili c’è NordVPN, oggi in promozione: il piano biennale è disponibile a soli 3,39€ al mese, con uno sconto del 72% e 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Perché è rischioso usare il Wi-Fi dell’hotel e come ti protegge NordVPN

Le reti pubbliche degli hotel, al pari di quelle di aeroporti, bar e stazioni, non garantiscono protezione dei dati. Questo significa che ogni informazione che transita – dalla password dell’email ai dati bancari – può potenzialmente essere intercettata da terzi senza che te ne renda conto. Anche una semplice lettura delle email può esporre le tue credenziali se non stai navigando in modo protetto.

NordVPN interviene proprio in questi scenari, creando un tunnel cifrato che rende invisibili le tue attività online. Nessun malintenzionato può vedere cosa fai o quali informazioni stai condividendo. Oltre alla protezione base, NordVPN integra anche Threat Protection Pro, una funzione avanzata che blocca pubblicità invasive, siti pericolosi, malware e tracciatori online, migliorando la sicurezza e anche la fluidità della navigazione.

In più, le prestazioni restano elevate anche con la VPN attiva: NordVPN garantisce velocità elevate che ti permettono di guardare film, serie e contenuti in streaming senza rallentamenti.

Grazie alla promo attiva in questi giorni, puoi abbonarti al piano biennale a 3,39€/mese, con la possibilità di richiedere un rimborso completo entro 30 giorni. Un piccolo investimento per viaggiare più sicuri, senza rinunciare alla comodità di una connessione veloce e protetta. Per attivare l’offerta, basta accedere al sito ufficiale di NordVPN.