Windows 10: bug legato agli aggiornamenti causa loop infiniti di installazioni

Che Microsoft stia spingendo gli utenti in tutti i modi ad aggiornare i PC a Windows 11 non è di certo una novità.

Nel corso degli scorsi mesi, sono diverse le iniziative più o meno fastidiose che l’azienda ha attuato per spingere gli utenti verso il passaggio al sistema operativo più recente. A questi inviti più o meno diretti, se ne sta aggiungendo uno nuovo ancora meno piacevole.

L’ultimo aggiornamento di Windows 10, ovvero la versione KB5048239, sembra presentare diversi seri problemi. Questa non sembra riuscire a installarsi, andando a “imprigionare” l’utente in un loop infinito di tentativi falliti.

Le patch di Microsoft proposte per gennaio dovrebbero risolvere problemi legati a WinRE (Windows Recovery Environment), andando però a creare una situazione poco piacevole per gli utenti.

Cosa fare per evitare il loop infinito di installazione degli aggiornamenti per Windows 10

Le diverse segnalazioni riportano come Windows sta cercando di installare nuovamente l’aggiornamento di novembre 2024, senza riuscirvi, con il fenomeno riportato da un numero sempre maggiore di utenti su diversi social e vari altri canali.

Allo stato attuale, non è ancora dato sapere quale sia la causa scatenante. Microsoft non ha ancora commentato l’accaduto e, al momento attuale, l’unico consiglio utile è quello di evitare l’aggiornamento fino a quando la compagnia non avrà risolto la situazione.

Le soluzioni di solito adottate in questi contesti infatti, dal riavvio del PC alla reinstallazione del sistema operativo, non sembrano portare a nessun tipo di risultato, aumentando solo la grande frustrazione da parte degli utenti.

Lo scorso mese di novembre, oltre all’aggiornamento incriminato, Microsoft ha proposto un altro update poco apprezzato dall’utenza, ovvero KB5001716. In quel caso, la patch ha forzato le macchine a installare le versioni più recenti sia di Windows 10 che di Windows 11.