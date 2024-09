Windows 11 24H2, download disponibile dal 24 settembre

Microsoft non lo ha ancora confermato ufficialmente ma “leggendo tra le righe” si capisce che il pacchetto di aggiornamento Windows 11 24H2 sarà disponibile per tutti gli interessati a partire dal 24 settembre 2024. La data è svelata in un articolo tecnico a firma di Reanne Wong, apparso sul blog ufficiale Microsoft.

Wong scrive: “il passaggio all’app Microsoft 365 come punto di ingresso per Microsoft Copilot sarà in linea con la versione annuale dell’aggiornamento delle funzionalità di Windows 11. Le modifiche saranno implementate nei PC gestiti a partire dalla versione di anteprima non di sicurezza facoltativa del 24 settembre 2024 e in seguito con la versione mensile dell’aggiornamento di sicurezza dell’8 ottobre per tutte le versioni supportate di Windows 11. Queste modifiche saranno applicate ai PC Windows 10 il mese successivo. L’aggiornamento sostituisce l’attuale esperienza Copilot in Windows“.

Pur parlando delle novità dell’assistente digitale Copilot basato sull’intelligenza artificiale, l’articolo mette dei punti fermi. Windows 11 24H2 sarà pubblicato già il prossimo 24 settembre, per poi essere distribuito a una platea di utenti sempre più estesa. L’8 ottobre 2024, in ogni caso, Windows 11 24H2 sarà disponibile come parte dell’aggiornamento mensile di sicurezza (Patch Tuesday).

Attenzione a Windows 11 24H2 sui sistemi più vecchi

Come abbiamo sottolineato più volte, Windows 11 24H2 è il primo (e unico) feature update dell’anno che consente di aggiornare Windows 11 con le funzionalità più recenti, sviluppate nei laboratori Microsoft.

Sappiamo che molti utenti hanno utilizzato dei semplici espedienti per installare ed eseguire Windows 11 sui PC non compatibili: con l’installazione di Windows 11 24H2, sulle macchine più vecchie il sistema operativo non si avvierà più. Si tratta dei sistemi che non supportano l’istruzione POPCNT e che non prevedono la compatibilità con le estensioni SSE4.2 a livello di processore: si tratta di fatto di un rafforzamento dei requisiti minimi di Windows 11, limitazioni che in questo caso non possono essere in alcun modo bypassate.

Due parole sulle novità dell’aggiornamento Windows 11 24H2

Abbiamo già detto come provare in anteprima Windows 11 24H2: gli utenti interessati avranno quindi già applicato quelle indicazioni.

In ogni caso, il corposo aggiornamento per Windows 11 introduce una serie di cambiamenti significativi. Tra le novità più interessanti ci sono:

Supporto per WiFi 7 : migliora la connettività e la velocità delle reti wireless.

: migliora la connettività e la velocità delle reti wireless. Migliori funzionalità IA : l’integrazione di Copilot offre un’esperienza simile a quella di una normale app, con una finestra che è ora ridimensionabile e posizionabile liberamente.

: l’integrazione di Copilot offre un’esperienza simile a quella di una normale app, con una finestra che è ora ridimensionabile e posizionabile liberamente. Funzionalità ‘sudo’ : semplifica alcune operazioni di amministrazione del sistema, evitando di richiamare esplicitamente l’esecuzione con i diritti amministrativi.

: semplifica alcune operazioni di amministrazione del sistema, evitando di richiamare esplicitamente l’esecuzione con i diritti amministrativi. Miglioramenti nel risparmio energetico : ottimizzazioni per prolungare la durata della batteria.

: ottimizzazioni per prolungare la durata della batteria. Interfaccia di Esplora file ridisegnata : il menu di destra mostra icone e nomi. Vi è la possibilità di trascinare e rilasciare file sui vari elementi di un percorso a livello di file system per copiare e spostare file.

: il menu di destra mostra icone e nomi. Vi è la possibilità di trascinare e rilasciare file sui vari elementi di un percorso a livello di file system per copiare e spostare file. Aggiornamenti più leggeri: una volta installato Windows 11 24H2, Microsoft promette che gli aggiornamenti per il sistema operativo saranno più leggeri.

Tenete d’occhio, dal 24 settembre prossimo, la pagina di download e in particolare i riferimenti Crea il supporto di installazione per Windows 11 (per generare il Media Creation Tool aggiornato che consente il download di Windows 11 24H2) e la disponibilità di un’immagine ISO aggiornata (sezione Scarica l’immagine disco di Windows 11 (ISO) per dispositivi x64).