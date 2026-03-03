Windows 11 25H2 e 24H2 continuano a “cancellare Internet”: esiste un solo modo per risolvere

Continuano a farsi sentire ancora oggi gli effetti di un aggiornamento cumulativo rilasciato da Microsoft a ottobre 2025 per Windows 11 24H2 e Windows 11 25H2: le continue segnalazioni che si sono rincorse in questi mesi confermano l’introduzione di un serio conflitto con la connettività di rete su alcuni dispositivi. Sebbene la natura del problema sia stata inizialmente resa molto confusa da lamentele contrastanti, report più recenti indicano che parti cruciali delle configurazioni dei file di rete possono essere eliminate o portare a malfunzionamenti.

Il risultato è che il sistema Windows 11 non riesce più ad accedere correttamente alla rete e mostra erroneamente il messaggio Nessun accesso a Internet.

La questione si inserisce in una serie più ampia di regressioni legate all’aggiornamento cumulativo identificato come KB5066835 e a pacchetti correlati come KB5065789, che comprendevano fix di sicurezza e modifiche sullo stack HTTP del sistema operativo.

Connessione di rete non funziona più su Windows 11: cause tecniche del problema

A partire dal rilascio degli aggiornamenti di ottobre 2025, molte installazioni di Windows 11 hanno manifestato comportamenti anomali nella gestione della connettività e dei servizi di rete dopo un riavvio. In alcuni casi la rete Ethernet o WiFi continua a funzionare a livello fisico ma gli strumenti di diagnostica riportano la connessione come non disponibile e applicazioni dipendenti dalla rete falliscono. In altri scenari, servizi locali come le applicazioni basate sul server Web IIS (Internet Information Services) non rispondono correttamente.

Il nodo delle criticità è collegato principalmente alle modifiche apportate all’interno dello stack di rete in Windows 11, e in particolare quelle applicate al kernel driver HTTP.sys , utilizzato per gestire connessioni HTTP, incluse quelle verso localhost.

Anomalie nella gestione delle connessioni HTTP/2 e TLS

Aggiornamenti come KB5066835 hanno modificato alcuni comportamenti di HTTP/2 e della gestione di connessioni TLS, il che ha introdotto bug visibili in ambienti di sviluppo e server leggeri ospitati sulla stessa macchina, manifestandosi come errori di tipo ERR_CONNECTION_RESET o ERR_HTTP2_PROTOCOL_ERROR quando si tenta di accedere a risorse locali sulla rete interna o pubblica.

La struttura stessa del kernel e dei relativi driver di rete appare coinvolta nei sintomi osservati, suggerendo che configurazioni critiche legate ai servizi di connessione e porta di loopback siano alterate o non ripristinate correttamente durante o dopo l’aggiornamento.

Per quanto riguarda l’eliminazione di file o la rottura della connettività Internet, i report indicano che alcune chiavi di registro o componenti di configurazione DNS possono evidenziare condizioni incoerenti dopo l’aggiornamento, con l’effetto collaterale di interrompere la risoluzione dei nomi di dominio o la gestione dei profili di connessione.

In situazioni estreme è possibile che le opzioni di rollback tradizionali non siano disponibili poiché i file di rollback risultano rimossi dal sistema durante la procedura di aggiornamento, lasciando l’utente con un’installazione in uno stato parzialmente non funzionante.

Impatto sull’uso quotidiano dei sistemi Windows 11

Gli effetti del problema variano in base alla configurazione hardware e software del dispositivo.

Nei sistemi domestici o negli uffici di piccole dimensioni, gli utenti possono sperimentare la perdita di accesso Internet nonostante la presenza di connessioni fisiche perfettamente funzionanti, con strumenti di sistema che riportano “Nessun accesso a Internet” anche quando altri dispositivi nella stessa rete funzionano correttamente.

In ambienti di sviluppo, applicazioni che dipendono dal loopback di rete (per esempio ambienti di test locali o debugging di servizi web tramite Visual Studio) possono risultare non raggiungibili a causa dei cambiamenti nel comportamento del driver HTTP.sys .

Miglioramenti e correzioni rilasciate

Microsoft ha reso disponibili strumenti di rollback attraverso la funzione di Known Issue Rollback (KIR), che consente agli amministratori di sistema di ripristinare temporaneamente i comportamenti precedenti senza disinstallare completamente gli aggiornamenti cumulativi.

Parallelamente, è iniziata la distribuzione di aggiornamenti correttivi tramite Windows Update, identificati da build post-KB5066835, che vanno a correggere molte delle regressioni osservate, incluse quelle relative all’assenza di connettività Internet.

Secondo una recente presa di posizione di Microsoft, gli aggiornamenti cumulativi di novembre e dicembre 2025 permettono di correggere il problema della “rete Internet scomparsa” su Windows 11.

Per gli utenti che riscontrano ancora interruzioni di rete dopo aver applicato gli update correttivi, risulta fondamentale verificare che il dispositivo sia aggiornato all’ultima build disponibile e che non siano presenti restrizioni di rete a livello di router o configurazioni software esterne.