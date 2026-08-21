Windows 11 nasconde un'opzione per aprire sempre le app massimizzate

Aprire un’applicazione e premere subito il pulsante per ingrandire la finestra è un gesto quasi automatico per molti utenti di Windows. Microsoft sta ora sperimentando una modifica che elimina anche quel passaggio: Windows 11 può ora avviare automaticamente le applicazioni in modalità massimizzata, indipendentemente dalle dimensioni con cui la finestra era stata utilizzata in precedenza. La funzione compare al momento nelle versioni di anteprima del sistema operativo e l’azienda di Redmond non l’ha ancora descritta nelle note ufficiali della release.

Fin dalle prime versioni dell’interfaccia grafica, il sistema distingue tra finestre normali, minimizzate e massimizzate; Windows 7 ha poi introdotto Aero Snap, mentre Windows 11 ha ampliato il concetto con Snap Layouts, gruppi di finestre e disposizioni pensate per monitor di dimensioni diverse. La nuova impostazione parte dal presupposto che per alcuni dispositivi la soluzione preferibile sia semplicemente usare tutto lo spazio disponibile.

L’opzione per ingrandire automaticamente le applicazioni non compare nel changelog ufficiale: al momento si tratta quindi di una funzione sottoposta a test controllato, visibile soltanto su alcuni sistemi.

Dove si trova la nuova impostazione di Windows 11

Microsoft prevede di aggiungere la nuova opzione nelle impostazioni di Windows 11 ( Windows+I ), all’interno della sezione Accessibilità, Effetti visivi con il nome inglese Apri le app massimizzate. La posizione scelta da Microsoft è interessante: il comando si trova accanto alle opzioni che governano animazioni e trasparenze, quindi non all’interno delle impostazioni dedicate al multitasking o a Snap.

Attivando l’opzione, le applicazioni aperte successivamente si avviano a tutto schermo, anche Esplora file: l’effetto è immediato e non richiede il riavvio del sistema.

Windows 11 interviene sullo stato iniziale della finestra: sul desktop Microsoft esiste da decenni una distinzione precisa tra una finestra visualizzata normalmente e una finestra massimizzata; non si tratta di assegnare alla finestra larghezza e altezza equivalenti allo schermo.

Una finestra massimizzata possiede infatti uno stato specifico. Le API Win32 permettono di controllarlo con funzioni come ShowWindow e SetWindowPlacement ; il valore SW_SHOWMAXIMIZED , equivalente a SW_MAXIMIZE , ordina al sistema di mostrare la finestra in modo che occupi l’intera area disponibile sul display. Windows mantiene inoltre informazioni sulla posizione e sulle dimensioni “normali”, cioè quelle da utilizzare quando l’utente ripristina la finestra.

Windows ricorda già dimensioni e posizione delle applicazioni

Normalmente molte applicazioni memorizzano posizione, dimensione e stato della finestra prima della chiusura. Al riavvio possono ripristinare quei valori, direttamente oppure affidandosi alle funzioni offerte da Windows. Per questo motivo un programma chiuso mentre occupa metà schermo può riapparire con dimensioni simili alla successiva apertura; se invece lo si chiude massimizzato, spesso torna massimizzato.

Dopo aver attivato la nuova opzione, aperto Esplora file in modalità massimizzata e successivamente disattivato l’interruttore, il file manager continuerà – per impostazione predefinita – ad aprirsi a tutto schermo. Il comportamento deriva dal fatto che Windows 11 ricorda l’ultimo stato utilizzato dalla finestra.

L’interruttore non sembra al momento creare una sorta di profilo parallelo con le vecchie dimensioni: disabilitarlo non equivale quindi a “tornare alle dimensioni precedenti”. L’applicazione riprende a seguire le normali regole di salvataggio e ripristino dello stato, ma nel frattempo l’ultima configurazione registrata potrebbe essere proprio quella massimizzata.

In un altro articolo abbiamo visto come ripristinare finestre fuori schermo o nella posizione sbagliata.

Non esiste un unico comando di Windows 11 che cancelli le posizioni e le dimensioni memorizzate di tutte le applicazioni: spesso è la singola applicazione a salvare coordinate, dimensioni e stato della finestra, nel Registro di sistema, nella cartella AppData o nei propri file di configurazione.

Perché la funzione ha molto più senso sui notebook

Su un monitor desktop da 27 o 32 pollici, forzare qualunque programma a occupare quasi tutta l’area disponibile può risultare controproducente. Un display con una diagonale generosa permette di tenere affiancati browser, editor, terminali, client di posta e altre applicazioni; è precisamente il tipo di utilizzo per cui Snap Layouts ( Windows+Z ) offre un vantaggio.

Lo scenario cambia su un notebook da 13 o 14 pollici. Qui la superficie utile è più limitata e molti utenti usano sistematicamente browser, Word, Esplora file e numerosi altri programmi a schermo intero. Risparmiare ogni volta il clic sul pulsante nell’angolo superiore destro può sembrare un dettaglio, ma una funzione di accessibilità nasce spesso proprio dalla rimozione di azioni ripetitive che per alcuni utenti rappresentano una difficoltà concreta.

Ancora più evidente il vantaggio sui dispositivi touch: centrare con il dito il piccolo pulsante in alto a destra, nella barra del titolo, non è sempre comodo.

Come abilitare l’apertura a tutto schermo delle applicazioni con ViVeTool

Come rilevato in precedenza, la nuova funzione non appare su tutti i PC che eseguono la build 26340.9212 e successive. Microsoft utilizza da tempo un sistema di Controlled Feature Rollout e sperimentazione che consente di abilitare una modifica soltanto per una parte dei dispositivi, pur mantenendo identico il numero di build.

È il motivo per cui due computer iscritti allo stesso canale Insider possono mostrare funzioni differenti: strumenti come ViVeTool permettono di interagire con le API di feature control di Windows e modificare manualmente alcuni di questi stati.

Nel caso di Apri le app massimizzate, l’identificativo segnalato è 62915050 . Dopo aver scaricato ViVeTool dal repository ufficiale GitHub ed estratto i file, si può aprire una finestra del Terminale o del Prompt dei comandi con privilegi amministrativi, spostarsi nella cartella del programma ed eseguire vivetool /enable /id:62915050 per poi riavviare Windows.