Windows 11 manda in crash alcuni giochi e programmi: il problema è nel decoder Dolby AC-3

Windows 11 26H2 è al centro di una nuova segnalazione malfunzionamenti che interessano alcune applicazioni e videogiochi.

Microsoft ha confermato che il problema può provocare chiusure inattese nei programmi che utilizzano la decodifica audio integrata nel sistema operativo. La causa è collegata all’aggiornamento KB5124010, distribuito il 22 settembre come rilascio facoltativo.

L’anomalia non riguarda quindi indistintamente tutti i software installati sui PC. Il comportamento osservato dipende dalle modalità con cui un programma utilizza le funzioni audio di Windows. Microsoft ha riconosciuto il difetto nella documentazione relativa allo stato delle versioni interessate e sta lavorando a una correzione destinata a un successivo aggiornamento.

Quali programmi possono essere colpiti dal problema

Il malfunzionamento riguarda software che si affidano alla decodifica audio fornita direttamente da Windows. Quando viene coinvolto un componente interessato dall’anomalia, l’applicazione o il gioco può terminare improvvisamente invece di continuare l’esecuzione. Questo rende il problema difficile da riconoscere a prima vista, perché un arresto improvviso può sembrare inizialmente legato al singolo programma, ai suoi file o ai driver installati sul computer.

La questione non è confinata solo alla nuova release del sistema operativo. Microsoft indica infatti Windows 11 24H2, 25H2 e 26H2 tra le versioni interessate dal problema associato al pacchetto incriminato. L’elemento comune è l’aggiornamento che ha introdotto il comportamento anomalo, non il semplice fatto di utilizzare una specifica edizione di Windows.

Per gli utenti, una possibile indicazione arriva dal momento in cui sono comparsi i crash. Se un gioco o un programma che funzionava regolarmente ha iniziato a chiudersi dopo l’installazione degli aggiornamenti recenti e utilizza pesantemente l’audio di sistema, il collegamento con questo problema diventa plausibile. Non è però sufficiente per stabilire automaticamente che il difetto sia responsabile del singolo arresto: Microsoft non attribuisce ogni crash riscontrato dagli utenti a questa causa.

La documentazione ufficiale mostra inoltre che l’ecosistema 26H2 sta affrontando più problemi distinti. Tra quelli già registrati figurano anomalie relative all’audio USB, alla gestione di determinati dispositivi collegati a domini aziendali e al caricamento del desktop in alcuni ambienti virtualizzati. Questi casi hanno caratteristiche differenti e non devono essere confusi con il difetto che interessa giochi e applicazioni.

Quando arriverà la correzione di Microsoft

Microsoft ha indicato che sta preparando una soluzione attraverso un futuro aggiornamento di Windows. Nel frattempo, l’azienda continua a raccogliere informazioni sul comportamento delle applicazioni coinvolte e aggiorna la propria pagina dedicata ai problemi conosciuti. Per chi utilizza il PC per attività importanti, questa documentazione rappresenta il riferimento più affidabile per distinguere un problema riconosciuto da un malfunzionamento ancora da verificare.

La situazione suggerisce anche un approccio prudente agli aggiornamenti facoltativi. Installare rapidamente ogni pacchetto disponibile può offrire correzioni e miglioramenti, ma può anche esporre a incompatibilità non ancora emerse durante la fase di distribuzione. Nel caso di un computer destinato soprattutto al gaming o al lavoro con applicazioni multimediali, osservare l’evoluzione degli avvisi ufficiali può quindi aiutare a prendere decisioni più consapevoli.