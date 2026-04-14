Windows 11 cambia il setup: stop agli update obbligatori all’avvio

Microsoft ha deciso di modificare una delle fasi più critiche dell’esperienza iniziale con Windows 11: il sistema non obbligherà più gli utenti a installare aggiornamenti durante la configurazione del PC.

Una novità che riguarda direttamente la fase OOBE (Out-of-Box Experience), il processo che accompagna l’utente dal primo avvio fino all’accesso al desktop.

Fino ad ora, questo passaggio includeva un download obbligatorio degli update più recenti, che poteva richiedere anche decine di minuti — un problema concreto soprattutto su connessioni lente o hardware meno potente. Chi ha mai configurato un PC nuovo sapendo di avere poco tempo, o ha assistito un collega bloccato su una schermata di aggiornamento, conosce bene la frustrazione.

Setup più veloce, ma attenzione alla sicurezza

Con il nuovo approccio, completare la configurazione iniziale sarà più rapido: gli utenti accedono al desktop senza attese forzate e possono rimandare l’installazione degli aggiornamenti a un momento successivo.

Il vantaggio è evidente soprattutto in contesti aziendali, dove il provisioning di nuovi dispositivi richiede tempi rapidi e la gestione degli update avviene già tramite strumenti centralizzati come Microsoft Intune o WSUS. Eliminare questo passaggio riduce le frizioni operative senza rinunciare al controllo.

C’è però un aspetto da non sottovalutare: rimandare gli aggiornamenti significa che il sistema può restare temporaneamente esposto a vulnerabilità già note. Gli update di Windows includono spesso patch di sicurezza critiche, e avviare il PC senza averle installate (anche solo per poche ore) rappresenta un rischio reale, soprattutto se ci si connette subito a una rete.

Cosa cambia davvero per l’utente

La modifica non riduce l’importanza degli aggiornamenti: ne sposta semplicemente il momento di applicazione. Windows Update continuerà a operare regolarmente dopo il primo accesso, con i meccanismi abituali che garantiscono l’installazione nel tempo.

Il messaggio implicito di Microsoft è chiaro: la fase iniziale deve essere fluida e accessibile, senza diventare un ostacolo. La responsabilità di mantenere il sistema aggiornato resta però in capo all’utente. E questo richiede consapevolezza.

Appena completata la configurazione, verificare e installare gli aggiornamenti disponibili non è un’opzione, ma una buona pratica da non rimandare. Una scelta equilibrata, che migliora l’esperienza senza allentare la strategia di sicurezza complessiva — a patto che gli utenti facciano la loro parte.