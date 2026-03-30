Windows 11 cambia rotta: Microsoft punta su app native

Negli ultimi mesi, Microsoft ha scelto di intraprendere una strada decisamente diversa rispetto al passato per quanto riguarda lo sviluppo delle sue applicazioni e l’ottimizzazione del sistema operativo Windows 11.

Dopo anni in cui le soluzioni web e le app multipiattaforma sembravano la via più rapida per garantire compatibilità e aggiornamenti, la società di Redmond ha deciso di invertire la rotta: meno dipendenza dal web, più attenzione alle applicazioni native e alle performance. Una rivoluzione silenziosa, ma destinata a incidere profondamente sull’esperienza utente e sul lavoro degli sviluppatori.

Non è un mistero che molti utenti abbiano manifestato una crescente insoddisfazione verso alcune delle applicazioni più utilizzate su Windows 11. Rallentamenti improvvisi, consumo anomalo di memoria e difficoltà nell’integrazione tra servizi sono solo alcune delle problematiche che hanno messo in discussione l’efficacia delle Progressive Web App e delle soluzioni basate su framework come Electron. Emblematico il caso di Clipchamp, editor video acquisito da Microsoft e integrato come PWA, che spesso risulta poco reattivo e assetato di risorse. Non meno critiche sono state rivolte a Copilot, l’assistente AI che, nonostante le grandi promesse, fatica a garantire una reattività all’altezza delle aspettative.

La questione non riguarda solo le app sviluppate internamente. Anche realtà esterne, come WhatsApp, hanno scelto di migrare da soluzioni native a tecnologie basate su Chromium, con effetti evidenti: applicazioni più pesanti, maggiore utilizzo di RAM e una sensazione generale di lentezza che penalizza l’esperienza quotidiana. In risposta a queste criticità, Microsoft ha deciso di rimettere al centro la progettazione di applicazioni native, affidando la guida di questa trasformazione a Rudy Huyn, figura di spicco e Partner Architect con una lunga esperienza nel settore.

Una nuovo filosofia per Windows 11

Le prime mosse non si sono fatte attendere. Il menu contestuale di Windows 11 è stato reso più reattivo, Esplora file si avvia con maggiore rapidità e il menu Start, migrato su WinUI, rappresenta un ritorno alle fondamenta. Questi interventi sono solo l’inizio di un percorso che punta a rendere il sistema operativo più efficiente e piacevole da utilizzare. Il ritorno al nativo, infatti, si traduce in applicazioni che si avviano istantaneamente, un minore impatto su RAM e CPU, una sicurezza rafforzata e notifiche perfettamente integrate nel sistema.

Nonostante i vantaggi evidenti, la transizione verso applicazioni native presenta anche numerose complessità. Gli sviluppatori hanno imparato ad apprezzare la portabilità e la rapidità di sviluppo offerte dal web e dai framework multipiattaforma. Tornare a scrivere codice specifico per Windows 11 significa affrontare investimenti più consistenti, tempi di sviluppo più lunghi e incertezza sui ritorni economici. Al momento, mancano ancora indicazioni precise su eventuali incentivi, nuove linee guida per lo Store o obblighi di conformità. Per i team indipendenti, la scelta tra la comodità del cross-platform e le performance locali resta soprattutto una questione di bilancio e strategia.

Cosa ci attende nel prossimo futuro

La rivoluzione avviata da Microsoft non si consumerà dall’oggi al domani. Nei prossimi mesi, si attendono miglioramenti progressivi: una taskbar più flessibile, modalità compatta ispirata a Windows 10, ulteriori ottimizzazioni dell’interfaccia e strumenti pensati per facilitare la vita degli sviluppatori. Il vero banco di prova, però, sarà la capacità di Rudy Huyn di offrire strumenti chiari, documentazione aggiornata e motivazioni concrete agli sviluppatori esterni. Solo così sarà possibile dare nuova linfa al mercato globale degli applicativi Windows, ponendo le basi per un sistema operativo moderno, efficiente e finalmente all’altezza delle aspettative di utenti e professionisti.