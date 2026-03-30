Windows 11 cambia rotta: Microsoft punta su app native

Microsoft avvia lo sviluppo di applicazioni completamente native per Windows 11 sotto la guida di Rudy Huyn.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 30 mar 2026
Windows 11 cambia rotta: Microsoft punta su app native

Negli ultimi mesi, Microsoft ha scelto di intraprendere una strada decisamente diversa rispetto al passato per quanto riguarda lo sviluppo delle sue applicazioni e l’ottimizzazione del sistema operativo Windows 11.

Dopo anni in cui le soluzioni web e le app multipiattaforma sembravano la via più rapida per garantire compatibilità e aggiornamenti, la società di Redmond ha deciso di invertire la rotta: meno dipendenza dal web, più attenzione alle applicazioni native e alle performance. Una rivoluzione silenziosa, ma destinata a incidere profondamente sull’esperienza utente e sul lavoro degli sviluppatori.

Non è un mistero che molti utenti abbiano manifestato una crescente insoddisfazione verso alcune delle applicazioni più utilizzate su Windows 11. Rallentamenti improvvisi, consumo anomalo di memoria e difficoltà nell’integrazione tra servizi sono solo alcune delle problematiche che hanno messo in discussione l’efficacia delle Progressive Web App e delle soluzioni basate su framework come Electron. Emblematico il caso di Clipchamp, editor video acquisito da Microsoft e integrato come PWA, che spesso risulta poco reattivo e assetato di risorse. Non meno critiche sono state rivolte a Copilot, l’assistente AI che, nonostante le grandi promesse, fatica a garantire una reattività all’altezza delle aspettative.

La questione non riguarda solo le app sviluppate internamente. Anche realtà esterne, come WhatsApp, hanno scelto di migrare da soluzioni native a tecnologie basate su Chromium, con effetti evidenti: applicazioni più pesanti, maggiore utilizzo di RAM e una sensazione generale di lentezza che penalizza l’esperienza quotidiana. In risposta a queste criticità, Microsoft ha deciso di rimettere al centro la progettazione di applicazioni native, affidando la guida di questa trasformazione a Rudy Huyn, figura di spicco e Partner Architect con una lunga esperienza nel settore.

Una nuovo filosofia per Windows 11

Le prime mosse non si sono fatte attendere. Il menu contestuale di Windows 11 è stato reso più reattivo, Esplora file si avvia con maggiore rapidità e il menu Start, migrato su WinUI, rappresenta un ritorno alle fondamenta. Questi interventi sono solo l’inizio di un percorso che punta a rendere il sistema operativo più efficiente e piacevole da utilizzare. Il ritorno al nativo, infatti, si traduce in applicazioni che si avviano istantaneamente, un minore impatto su RAM e CPU, una sicurezza rafforzata e notifiche perfettamente integrate nel sistema.

Nonostante i vantaggi evidenti, la transizione verso applicazioni native presenta anche numerose complessità. Gli sviluppatori hanno imparato ad apprezzare la portabilità e la rapidità di sviluppo offerte dal web e dai framework multipiattaforma. Tornare a scrivere codice specifico per Windows 11 significa affrontare investimenti più consistenti, tempi di sviluppo più lunghi e incertezza sui ritorni economici. Al momento, mancano ancora indicazioni precise su eventuali incentivi, nuove linee guida per lo Store o obblighi di conformità. Per i team indipendenti, la scelta tra la comodità del cross-platform e le performance locali resta soprattutto una questione di bilancio e strategia.

Cosa ci attende nel prossimo futuro

La rivoluzione avviata da Microsoft non si consumerà dall’oggi al domani. Nei prossimi mesi, si attendono miglioramenti progressivi: una taskbar più flessibile, modalità compatta ispirata a Windows 10, ulteriori ottimizzazioni dell’interfaccia e strumenti pensati per facilitare la vita degli sviluppatori. Il vero banco di prova, però, sarà la capacità di Rudy Huyn di offrire strumenti chiari, documentazione aggiornata e motivazioni concrete agli sviluppatori esterni. Solo così sarà possibile dare nuova linfa al mercato globale degli applicativi Windows, ponendo le basi per un sistema operativo moderno, efficiente e finalmente all’altezza delle aspettative di utenti e professionisti.

Ti consigliamo anche

Apple chiude l'era Mac Pro: perché è un sistema che non ha mai convinto
Business

Apple chiude l'era Mac Pro: perché è un sistema che non ha mai convinto
Windows 11 cambia la Taskbar: barra delle applicazioni torna spostabile e ridimensionabile dopo 5 anni
Windows

Windows 11 cambia la Taskbar: barra delle applicazioni torna spostabile e ridimensionabile dopo 5 anni
Ubuntu cambia il tempo su Linux: arriva ntpd-rs scritto in Rust
Linux

Ubuntu cambia il tempo su Linux: arriva ntpd-rs scritto in Rust
VitruvianOS: torna in scena BeOS, questa volta basato su Linux
Linux

VitruvianOS: torna in scena BeOS, questa volta basato su Linux
Link copiato negli appunti