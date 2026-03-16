Windows 11 consentirà di personalizzare la cartella utente in fase di installazione

Da anni gli utenti chiedevano una maggiore personalizzazione nella gestione del proprio profilo su Windows 11, e finalmente questa richiesta sembra trovare una risposta concreta.

Una delle novità più interessanti emerse negli ultimi aggiornamenti dedicati agli iscritti al programma Windows Insiders riguarda la possibilità di scegliere liberamente il nome della cartella associato al proprio profilo utente durante l’installazione del sistema. Questa opzione, seppur apparentemente semplice, va a risolvere un problema storico che ha sempre creato confusione e disagio, soprattutto tra gli utenti più esperti e tra coloro che utilizzano lo stesso dispositivo in ambito professionale o familiare.

Tradizionalmente, il sistema operativo Microsoft ha sempre generato in automatico il nome della cartella utente sulla base dei primi cinque caratteri dell’indirizzo email utilizzato per la creazione dell’account. Un metodo poco intuitivo, che spesso restituiva nomi poco rappresentativi e difficili da ricordare, come “C:Usersiluvb” per chi avesse scelto un indirizzo tipo “iluvburgers@outlook.com”. Una scelta che ha generato negli anni una serie di inconvenienti sia per l’organizzazione dei dati personali, sia per la gestione dei profili in contesti condivisi, rendendo meno immediata l’identificazione degli utenti e complicando la vita agli amministratori di sistema.

Un passo avanti non indifferente per Windows 11

Con l’introduzione di questa novità, la schermata di OOBE (Out-of-Box Experience) si arricchisce di un campo specifico denominato “User folder name”, che consente all’utente di definire con precisione il nome della cartella che ospiterà i propri dati personali. In questo modo, chi desidera una denominazione chiara e coerente con la propria identità digitale potrà finalmente ottenere una struttura di sistema più ordinata e facilmente gestibile, soprattutto in presenza di più account configurati sullo stesso computer.

Per chi invece sceglierà di non compilare il nuovo campo, oppure deciderà di saltare questo passaggio durante la configurazione iniziale, il sistema continuerà ad assegnare automaticamente il nome della cartella secondo le modalità tradizionali. Tuttavia, la possibilità di intervenire in questa fase rappresenta una svolta importante: il nome cartella potrà essere scelto liberamente, purché rispetti le regole imposte da Windows 11, ovvero l’esclusione di caratteri riservati come / : * ? ” < > | e dei caratteri speciali finali, oltre a una lunghezza ragionevole che non comprometta la compatibilità con le applicazioni più datate.

Per gli amministratori di sistema e i cosiddetti power user, questa innovazione offre un notevole vantaggio: la gestione di più profili risulta più snella, l’organizzazione dei dati è più intuitiva e la manutenzione delle postazioni di lavoro diventa meno complessa. Fino ad oggi, infatti, chi desiderava modificare il nome della cartella doveva ricorrere a procedure complesse e potenzialmente rischiose, come la creazione di un nuovo account locale o la modifica manuale del registro di sistema, con il rischio di compromettere la stabilità delle applicazioni e la sicurezza dei dati.

Anche dal punto di vista aziendale, la possibilità di uniformare le cartella utente rappresenta un vantaggio tangibile: nomi coerenti facilitano il supporto remoto, la gestione dei profili tramite script e policy, e semplificano i processi di automazione. Tuttavia, le organizzazioni che utilizzano immagini di sistema personalizzate dovranno verificare la compatibilità di questa novità con le proprie procedure di provisioning, per evitare eventuali criticità durante la distribuzione dei dispositivi.

È importante sottolineare che, al momento, questa funzionalità è disponibile solo per i membri del Windows Insiders iscritti al Dev Channel, in quanto Microsoft sta ancora raccogliendo feedback e suggerimenti per ottimizzare ulteriormente l’esperienza d’uso. Nonostante non sia stata ancora annunciata una data ufficiale per il rilascio globale, la presenza della funzione tra le opzioni di test indica che lo sviluppo è ormai in fase avanzata e che presto anche il grande pubblico potrà beneficiarne.