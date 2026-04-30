Windows 11 mantiene nomi file DOS: un retaggio che sorprende ancora

Chi lavora quotidianamente con Windows tende a dare per scontata una caratteristica che affonda le radici negli anni ’80: la gestione dei nomi dei file in formato corto. Anche in Windows 11, nonostante l’evoluzione dell’interfaccia e del file system, sopravvive il supporto ai cosiddetti nomi 8.3 (otto caratteri per il nome, tre per l’estensione). Non si tratta di un residuo dimenticato, ma di una scelta precisa che riflette una filosofia di retrocompatibilità estremamente conservativa.

Il formato 8.3 nasce con MS-DOS. Con l’arrivo di Windows 95, Microsoft introduce i Long File Names, ma senza rompere il passato. La soluzione è un compromesso tecnico: ogni file può avere un nome lungo leggibile dall’utente e, in parallelo, un alias corto compatibile con i software più vecchi (legacy). Questa doppia rappresentazione non è mai stata eliminata del tutto, e ancora oggi è integrata in NTFS, il file system principale di Windows.

Come funziona davvero il nome breve in NTFS

In NTFS, il nome corto non è una semplice conversione visiva: è un attributo memorizzato a livello di file system. Quando si crea un file con nome lungo, come avviene praticamente sempre, oggi, il sistema può generare automaticamente una versione compatta, tipicamente con una sintassi del tipo PROGRA~1 o FILE~2.TXT . Il meccanismo segue regole precise: troncamento del nome, eliminazione di caratteri non validi e aggiunta di un suffisso numerico per evitare collisioni.

La generazione del corrispondente 8.3 non è sempre attiva: Windows consente di disabilitare la creazione dei nomi brevi tramite la chiave di registro NtfsDisable8dot3NameCreation o tramite utility come fsutil . Nei sistemi moderni, la configurazione è più granulare: spesso l’unità di sistema mantiene il supporto attivo, mentre volumi secondari lo disabilitano per migliorare le prestazioni.

All’atto pratico ogni file può contenere due identità: una lunga, potenzialmente complessa e Unicode; una corta, semplificata e limitata. Questa duplicazione introduce un overhead minimo, ma non trascurabile su volumi con milioni di file.

Per verificare quali cartelle implementano anche il nome corto 8.3, basta aprire il prompt dei comandi e digitare, per esempio, dir /x C:\ . Il comando fsutil 8dot3name query C: , inoltre, indica se la creazione dei nomi brevi è attiva, disattiva o limitata.

Perché esiste ancora: compatibilità e casi reali

La domanda più comune è semplice: perché mantenere una tecnologia così datata? La risposta non riguarda solo il prompt dei comandi o script legacy.

Esistono ancora applicazioni, librerie e strumenti che non gestiscono correttamente percorsi lunghi o caratteri Unicode: in questi casi, il nome 8.3 diventa una sorta di fallback silenzioso.

Un esempio concreto emerge con ambienti di sincronizzazione come OneDrive o SharePoint: percorsi troppo lunghi o strutture annidate possono generare errori. In alcune situazioni, il sistema tenta di aggirare il problema utilizzando il nome breve. Non sempre basta, ma spesso evita il blocco completo delle operazioni.

C’è poi un aspetto meno evidente ma molto pratico: il recupero di file problematici. Alcune API Win32, come CreateFile , normalizzano i nomi rimuovendo spazi o punti finali. Se un file è creato da sistemi esterni – ad esempio macOS o client non conformi – può risultare impossibile da aprire tramite nome lungo. In questi casi, l’unico accesso possibile passa attraverso il campo cAlternateFileName , ovvero il nome corto.

Implicazioni tecniche e limiti operativi

Non tutti i file system supportano ugualmente la rappresentazione dei file usando i nomi brevi.

Il file system FAT32 (Microsoft ha recentemente introdotto il supporto di file fino a 32 GB in Windows), ad esempio, nasce con il modello 8.3 come struttura primaria, mentre i nomi lunghi sono un’estensione retrocompatibile.

NTFS opera al contrario: il nome lungo è nativo, il corto è opzionale. File system più recenti come ReFS non implementano affatto questo meccanismo, segnale evidente di una direzione futura più pulita ma meno indulgente verso il passato.

Un altro limite riguarda la gestione dei percorsi lunghi. Nonostante Windows 10 e 11 abbiano esteso il limite teorico oltre i 260 caratteri tramite il prefisso \\?\ , molte applicazioni continuano a rispettare il vecchio vincolo. Il nome breve non risolve completamente il problema, ma può ridurre la lunghezza effettiva del path in alcuni scenari.

Compatibilità contro modernizzazione: un equilibrio delicato

Il mantenimento dei nomi 8.3 riflette una scelta precisa: evitare rotture anche a costo di portarsi dietro complessità storiche.

D’altro canto, molti professionisti IT tendono a disabilitare la creazione automatica su sistemi controllati, soprattutto quando lavorano con storage ad alta densità. È una scelta sensata, ma richiede consapevolezza: una volta disattivata, eventuali applicazioni incompatibili potrebbero comportarsi in modo imprevedibile.