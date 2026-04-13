Windows 11, due update rompono il ripristino del PC: Microsoft conferma

Microsoft ha confermato ufficialmente un bug critico che interessa Windows 11: due aggiornamenti cumulativi recenti compromettono la funzione di reset del sistema operativo, rendendo impossibile portare a termine il ripristino del PC.

Le patch incriminate sono la KB5077212 e la KB5079420, distribuite tramite Windows Update. Una volta installate, interferiscono con i componenti del Windows Recovery Environment, il sottosistema responsabile del processo di reset.

La funzione di ripristino di Windows 11 consente di reinstallare il sistema operativo mantenendo o eliminando i file personali, senza bisogno di supporti esterni. È uno strumento fondamentale per risolvere malfunzionamenti gravi in modo rapido. Con questi aggiornamenti installati, il processo si interrompe con errori o si blocca del tutto, lasciando il sistema in uno stato intermedio difficile da gestire.

Il bug non impatta l’utilizzo quotidiano del PC, ma diventa critico esattamente nel momento in cui se ne avrebbe più bisogno: quando il sistema è instabile o compromesso.

Le conseguenze del bug di Windows 11 per utenti e aziende

Per gli utenti consumer il rischio principale è restare senza una via d’uscita rapida in caso di problemi seri.

In ambito aziendale, l’impatto è più pesante: i tempi di inattività si traducono direttamente in costi operativi, soprattutto in contesti dove il ripristino rapido dei sistemi è parte delle procedure standard di IT management.

Chi ha già installato le patch problematiche può tentare la disinstallazione degli aggiornamenti, anche se non sempre è possibile. Le alternative praticabili includono l’uso di supporti di installazione esterni o il ripristino tramite immagini di sistema create in precedenza, soluzioni che però richiedono una competenza tecnica superiore rispetto al reset integrato.

La posizione di Microsoft

Mcrosoft ha riconosciuto il problema e ha comunicato di essere al lavoro su una correzione. Al momento non sono stati forniti dettagli sui tempi di rilascio della patch risolutiva.

Questo caso solleva ancora una volta una questione strutturale: gli aggiornamenti cumulativi, pur essendo necessari per sicurezza e stabilità, possono introdurre regressioni su funzionalità critiche.

La complessità di Windows 11 rende difficile eliminare completamente questo rischio, ma episodi come questo rafforzano l’importanza di backup regolari e, in ambito enterprise, di testare le patch in ambienti controllati prima del deployment su larga scala.

In attesa della correzione ufficiale, la raccomandazione pratica è di non forzare il reset del sistema su macchine con queste patch installate e di affidarsi a metodi alternativi di ripristino se la situazione lo richiede.