Windows 11, ecco il nuovo indicatore batteria: è disponibile con l'ultima build per gli insider

Microsoft ha iniziato il rollout della nuova build 26100.3321 (KB5052093) per gli utenti Insider di Windows 11, portando con sé diverse novità e miglioramenti. Tra le più interessanti spicca il tanto atteso indicatore di carica della batteria rinnovato, che finalmente diventa disponibile senza dover utilizzare strumenti esterni come ViveTool. L’aggiornamento al momento è in distribuzione graduale, per cui bisognerà attendere ancora un po’ prima che arrivi a tutti gli utenti in pianta stabile.

Un nuovo indicatore batteria più chiaro e intuitivo

Fino a poco tempo fa, chi voleva provare il nuovo indicatore batteria doveva attivarlo manualmente tramite procedimenti non proprio immediati. Con l’ultima build Insider, invece, la funzione è disponibile di default per tutti gli utenti che aggiornano il sistema.

Il nuovo indicatore rende lo stato della batteria molto più intuitivo grazie a un sistema di colori:

Verde : il PC è in carica;

: il PC è in carica; Giallo : il dispositivo è in modalità risparmio energetico (attiva quando la batteria scende al 20% o meno);

: il dispositivo è in modalità risparmio energetico (attiva quando la batteria scende al 20% o meno); Rosso: la carica è bassa e il PC va collegato presto all’alimentazione.

Inoltre, gli utenti potranno finalmente visualizzare la percentuale di batteria direttamente accanto all’icona nella barra delle applicazioni. Questa opzione può essere attivata dal percorso: Impostazioni > Alimentazione e batteria > Percentuale batteria.

Altre novità della build 26100.3321

Oltre al nuovo indicatore batteria, la build Insider porta diverse migliorie e funzionalità aggiuntive in vari settori del sistema operativo: